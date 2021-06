Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : un biais légèrement haussier après l'emploi Cercle Finance • 04/06/2021 à 15:13









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir sur une note positive vendredi matin après la parution des chiffres moins bons qu'attendus des créations d'emplois. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,3% à 0,5%, annonçant un début de séance légèrement favorable. Le Département du Travail a recensé 559.000 créations d'emplois non agricoles en mai, contre 278.000 le mois précédent (révisé de 266.000), un chiffre très loin du consensus établi à 650.000. Le taux de chômage a, lui, reculé de 0,3 point à 5,8%, soit une baisse un peu plus forte que prévu. Cette statistique inférieure aux attentes s'inscrit dans le sillage d'autres indicateurs ayant montré la robustesse de l'économie américaine, comme l'indice ISM des services publié hier. Wall Street semble accuser le coup, mais dans des proportions modérées, ces chiffres semblant de nature à écarter la perspective de voir la Fed remettre en cause sa politique monétaire ultra-accommodante dans l'immédiat. L'amélioration du marché du travail à un niveau proche du plein-emploi est en effet considéré comme un facteur déterminant par la Réserve fédérale en vue de la normalisation de sa politique de la Réserve fédérale américaine. Le dollar s'est d'ailleurs nettement affaibli après la publication. Les investisseurs attendent maintenant de prendre connaissance des chiffres des commandes à l'industrie, qui seront dévoilés peu après l'ouverture. La statistique, dont la publication est prévue à 10h00 (heure de New York), est attendue en baisse de 0,2% en avril, après une progression de 1,1% le mois précédent.

