Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : un biais favorable en attendant les indicateurs Cercle Finance • 19/02/2021 à 15:12









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en hausse vendredi dans l'espoir que la série d'indicateurs attendus en cours de matinée confirment la tendance au redressement de l'économie américaine. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,3% à 0,7%, annonçant un début de séance dans le vert. Les investisseurs attendent la publication, peu après l'ouverture, des indices d'IHS Markit préliminaires mesurant l'activité au sein du secteur privé américain. De l'avis des économistes, ces chiffres pourraient réserver de bonnes surprises au mois de février, poursuivant leur tendance favorable des mois écoulés. 'La confiance des entreprises américaines est très élevée tant dans l'industrie que les services', rappellent les équipes d'Oddo BHF. 'La politique budgétaire, déjà stimulante, va l'être davantage', ajoute la banque privée parisienne. 'A première vue, pas de quoi causer un soudain accès de pessimisme', prédit Oddo. Les intervenants de marché seront également attentifs à la publication des ventes de logements anciens, qui pourraient signaler une légère modération de la demande après l'emballement du marché de l'immobilier l'an dernier. La Bourse de New York a été chahutée ces derniers jours par une remontée des rendements obligataires, conséquence directe des inquiétudes concernant une resurgence de l'inflation. 'Si ce retour de l'inflation fait si peur c'est parce qu'il induit un changement de paradigme de notre environnement de marché', explique Thomas Giudici, gérant chez Auris Gestion. L'analyste souligne qu'une augmentation de l'inflation conduirait à une progression des taux, un élément défavorable dans une économie biberonnée à la dette et aux liquidités.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.