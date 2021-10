Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : un accueil glacial pour certains trimestriels information fournie par Cercle Finance • 22/10/2021 à 17:18









En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,2% à 35.681,8 points, après avoir établi un nouveau plus haut absolu au-delà des 35.765 points, tandis que le S&P se stabiliser après un nouveau zénith de 4559,6 points. (Crédits photo : Flickr - Scott Beale ) (CercleFinance.com) - Wall Street évolue sur une note hésitante vendredi, des résultats de sociétés décevants incitant les investisseurs à la prudence après les récents records signés par le Dow Jones et le S&P 500. En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,2% à 35.681,8 points, après avoir établi un nouveau plus haut absolu au-delà des 35.765 points, tandis que le S&P se stabiliser après un nouveau zénith de 4559,6 points. A la traîne depuis la rentrée, le Nasdaq cède de son côté 0,4% à 15.148,9 points. Le marché - qui avait pris confiance après une bonne entame de résultats - peine à trouver une idée directrice claire dans les comptes plus contrastés dévoilés ces derniers jours par plusieurs poids lourds de la cote. Conséquence, les grands indices new-yorkais marquent une pause ce vendredi, le temps de digérer leur récente hausse et certaines publication reçoivent un accueil glacial. C'est le cas d'Intel, le numéro un mondial des semi-conducteurs et composante du Dow Jones, qui décroche de plus de 10% dans le sillage de résultats et de prévisions qui ont déçu les analystes. Snap, le propriétaire de la plateforme de messagerie Snapchat, a également fait état de résultats mitigés et de perspectives décevantes, des éléments qui faisaient plonger son cours de Bourse de plus de 20%. Seule satisfaction de ce début de journée, American Express grimpe de près de 5% après avoir dévoilé un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, l'émetteur de cartes de crédit ayant bénéficié de la hausse des dépenses des consommateurs et des PME dans un contexte de reprise de l'économie. Sur le front des statistiques, les premiers résultats de l'enquête mensuelle d'IHS Markit réalisée auprès des directeurs d'achats du secteur privé montrent une hausse de l'indice PMI composite à 57,3 en estimation 'flash' en octobre, après 55 pour le mois de septembre. Le bureau de recherche note toutefois que les prix s'accroissent à un rythme 'record' et que la croissance du secteur privé demeure bien inférieure à celle d'il y a un an. La dégradation des marchés de taux se poursuit, avec un T-Bond à 10 ans dont le rendement teste désormais les 1,70%, tandis que le baril de brut léger américain (WTI) retrouve le chemin de la hausse avec une progression de 0,2% à 82,7 dollars. Autre élément trahissant une certaine aversion au risque, l'once d'or se réveille avec un gain de 1,2% à 1.805 dollars, un rebond à surveiller après une année 2021 jusqu'ici très décevante.

