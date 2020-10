Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : Trump souffle le froid, puis le très chaud? Cercle Finance • 08/10/2020 à 07:47









(CercleFinance.com) - Donald Trump a rattrapé en quelques tweets ce qui avait été considéré comme une bourde stratégique la veille (stopper les négociations du Congrès sur l'adoption d'un 'package' de 1.600Mds$) en promettant des 'aides ciblées au profit des secteurs les plus éprouvés par la crise du Covid et qui pourraient ne pas supporter une seconde vague'. Wall Street efface comme prévu ses pertes de la veille avec des gains qui se sont amplifiés au fil des heures (un vrai scénario algorithmique) avec +1,9% sur le Dow Jones et le Nasdaq (il est rare que ces deux indices fassent jeu égal) et +1,75% sur le S&P500 (qui tutoie 3.420Pts, avec 95% de ses composantes en hausse). Donald Trump souhaite faire adopter par le Congrès des enveloppes de 25Mds$ pour le secteur aérien, 135Mds$ pour les petites entreprises (artisans, restaurateurs, prestataires de services dans le tourisme ou les loisirs) ... et de lancer une expérience 'd'helicopter money' avec 1.200$ d'aides versées à chaque foyer américain (a priori, les plus pauvres comme les plus riches... à vérifier). En tête des hausses, on retrouvait logiquement les titres du secteur aérien avec Delta +3,5%, American Airlines et United Airlines avec 4,30%. Le plus surprenant dans la hausse du Nasdaq ce soir, c'est que les GAFAM ne souffrent pas de la constitution d'une commission parlementaire anti-trust au Congrès : elle a prévu de se pencher sur le monopole de fait de quatre des cinq 'GAFAM' (Apple, Facebook, Google et Amazon), qui pourraient se voir interdire de nouvelles acquisitions susceptibles de renforcer leur ultra-domination sur leurs marchés respectifs. Paradoxalement, Apple gagne +1,7%, Amazon +3,1%, Alphabet +0,5%... et Facebook ne cède que -0,2%. L'explication est en fait facile : comme ce sont les démocrates qui pilotent la commission d'enquête, il leur faudra remporter le Sénat au soir du 3 novembre pour que le Congrès examine ces griefs. Peu de données 'macro' à se mettre sous la dent ce mercredi, les programmes d'achats n'ont donc pas été affectés par des surprises conjoncturelles : les favorites furent assez classiquement Microsoft +1,9%, Micron +2,3%, AMD +2,6%, Amazon +3,1%, Splunk +4%, Netflix +5,7%.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.