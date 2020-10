Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : Trump et l'emploi incitent à la prudence Cercle Finance • 02/10/2020 à 15:04









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York est attendue en forte baisse vendredi matin après l'annonce du test positif au Covid-19 de Donald Trump et la parution de créations d'emplois très inférieures aux attentes. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices américains perdent ainsi entre 1,7% et 2,7%, annonçant un début de séance dans le rouge. Le président américain a annoncé jeudi soir sur son compte Twitter avoir été testé positif au coronavirus et s'être placé à l'isolement afin d'entamer au plus vite son rétablissement. Les analystes craignent cependant que cet événement soit de nature à compliquer encore un peu plus une campagne présidentielle qui s'annonçait déjà particulièrement chaotique. 'A un mois de l'élection présidentielle, cette annonce renforce les craintes d'une remise en cause du processus électoral', préviennent ainsi les équipes de Kiplink Finance. 'Si Donald Trump devait rester à l'isolement pendant deux semaines, il pourrait chercher à invalider l'élection, ce qui dans l'immédiat va provoquer de la nervosité sur les marchés', estime le gestionnaire d'actifs. Chez Commerzbank, on exclut en tout cas toute possibilité de report du scrutin prévu le 3 novembre. 'Les Etats-Unis existent depuis quasiment 250 ans', fait valoir la banque allemande dans une note de stratégie. 'Pendant tout ce temps, aucune élection présidentielle n'a été reportée, même en période de guerre', rappelle l'établissement germanique. 'Il semble donc extrêmement peu probable que cela se produise en 2020', assène Commerzbank. Autre motif de prudence, le traditionnel rapport mensuel sur l'emploi - le dernier avant l'élection présidentielle de novembre - a largement déçu les marchés. Alors que le consensus visait 850.000 postes en septembre, l'économie américaine n'en a créé que 661.000, signe que le marché du travail peine à se normaliser après le choc du coronavirus survenu au printemps dernier.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.