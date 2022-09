Wall Street: troisième séance de hausse vendredi information fournie par Cercle Finance • 12/09/2022 à 07:08

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a aligné une troisième séance de hausse vendredi, portée par les valeurs de l'énergie et technologiques. Le Dow Jones a repris 1,2% à 32152 points et le Nasdaq Composite a grimpé de 2,1% à 12112 points.



Sur l'ensemble de la semaine écoulée, le Dow a affiché au total un gain de l'ordre de 2,7% tandis que le Nasdaq s'est octroyé une progression d'environ 4,1%, mettant ainsi fin à une série de trois semaines consécutives de baisse.



Le secteur de l'énergie a profité de la reprise des cours du pétrole, avec un baril de brut léger américain (WTI) qui a bondi de 3,3% à plus de 86,3 dollars : Chevron s'est par exemple adjugé 2,6%, ExxonMobil 1,7%, Schlumberger 3,9% et Halliburton 4,4%.



Les technologiques ont aussi contribué au dynamisme des marchés, à l'image de Tesla (+3,6%), Amazon (+2,7%) et surtout Meta (+4,4%) qui, après avoir perdu la moitié de sa valeur depuis le début de l'année, a bénéficié de rachats à bon compte.



'Nous étions devenus très survendus depuis quelque temps et le sentiment de marché avait chuté à des niveaux particulièrement déprimés, ce qui est souvent synonyme d'un rebond à venir', expliquait d'ailleurs un trader.



Les inquiétudes sur le front de la politique monétaire sont pourtant restées bien présentes, à deux semaines de la prochaine réunion de la Fed, pour laquelle le baromètre FedWatch de CME Group évaluait à 86% la probabilité d'une hausse de taux de 75 points de base.



Dans cette optique, les chiffres des prix à la consommation de mardi prochain seront très certainement scrutés attentivement par les investisseurs, dans l'espoir qu'ils confirment que l'inflation a passé son pic aux Etats-Unis.