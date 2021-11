Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : triple record pour conclure le mois d'octobre information fournie par Cercle Finance • 01/11/2021 à 07:47









(CercleFinance.com) - L'ultime séance d'octobre se conclut par le 'carton plein' idéal : les trois grands indices US battent simultanément un record absolu de clôture. Il y a mieux, le S&P500 et le Nasdaq battent un double record clôture et intraday : le 'S&P' inscrit son 59ème record en 2021, un 5ème record en sept séances à l'issue d'une 11ème hausse en 13 séances. Les indices US au zénith la veille ouvraient logiquement en repli, mais ils ont rapidement inversé la vapeur pour s'en aller inscrire de nouveaux records : 4.605 pour le 'S&P' (+0,19%) et 15.498 pour le Nasdaq (+0,33%) qui a culminé à 15.505. Le Dow Jones gagne 0,25% à près de 35.820, meilleure clôture historique : avec 0,2% de plus, il battait un double record ce soir. Le Russel-2000 fait cavalier seul à la baisse, avec -0,03%. Le mois d'octobre s'impose comme le second meilleur mois de l'année 2021 puisque le Nasdaq s'envole de +6,4%, le 'S&P' de +5,4% et le Dow Jones de +4%. Après des résultats décevants, Amazon et Apple (-2,1% et -1,8% respectivement) ont largement limité la casse en réduisant au final leurs pertes initiales de moitié : la remontée de ces deux géants a largement participé aux trois records du jour. A noter pour l'anecdote que Microsoft ravit à Apple la place de première capitalisation mondiale (avec 2.490Mds$ contre 2.476Mds$), à noter également la hausse fulgurante de la 'capi' de Tesla à 1.263Mds$ contre 960Mds$ lundi soir : +203Mds$, cela représente la capitalisation des deux premiers constructeurs européens, Daimler et Volkswagen, qui totalisent également 203Mds$. Côté chiffres, les dépenses de consommation des ménages ont augmenté comme prévu de 0,6% en septembre aux Etats-Unis, d'après le Département du Commerce. Leurs revenus ont en revanche chuté de -1%, alors que les économistes les attendaient presque stables. L'autre chiffre très attendu, c'était l'indice des prix PCE : il a progressé de 0,2 point à +4,4% en septembre (conformément aux attentes), mais s'est maintenu à +3,6% hors énergie et alimentation (contre +3,7% attendu). Enfin, l'indice de confiance du consommateur américain, calculé par l'Université du Michigan, est révisé à 71,7 par rapport à une estimation préliminaire de 71,4 : il ne recule ainsi que de -1,1 point en octobre par rapport aux 72,8 affichés en septembre. Le sous-indice des 'conditions actuelles' s'est en revanche contracté de 80,1 vers 77,7 en octobre. Côté valeurs, les locomotives du Nasdaq et du S&P500 furent eBay +6%, Tesla +3,4%, Etsy +3,3%, Cadence et Nvidia +2,5%, Netflix et Regeneron +2,4%, Microsoft +2,2%, Facebook +2,1%, Intel +1,9%. Hausse freinée par Western Digital -8,7%, Starbucks -6,3%, Gilead -3,7%, Amazon -2,1%, Apple et Paypal -1,8%.

