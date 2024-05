Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: triple doublé historique information fournie par Cercle Finance • 16/05/2024 à 07:32









(CercleFinance.com) - Journée d'euphorie, journée historique avec un triple doublé (record intraday et record de clôture)... et ce au meilleur moment, à 48 heures des '3 sorcières'.



Depuis le début du mois de mai, cela crève les yeux, le moindre prétexte pour voir le verre à moitié plein est mis à profit pour euphoriser les marchés... et si les bonnes nouvelles conjoncturelles manquent, alors les mauvaises sont encore plus appréciées car elles alimentent les spéculations sur une baisse de taux.



Ce mercredi, Wall Street s'est rassuré avec l'inflation américaine : la hausse annualisée des prix à la consommation a ralenti en avril, de 0,1 point à 3,4% en données brutes et de 0,2 point à 3,6% en données sous-jacentes (hors énergie et produits alimentaires).



Autres données de la séance, l'indice d'activité manufacturière Empire State de la Fed de New York est ressorti à -15,6 en mai, contre -14,3 le mois dernier, et les ventes de détail aux Etats-Unis sont restées stables en rythme séquentiel en avril.



Les trois indices majeurs de Wall Street ont donc pulvérisé (car il ne s'agit pas de records 'à la marge' cette fois) des records 'intraday' et de clôture, les deux étant d'ailleurs très proches puisque la séance s'est achevée quasiment au zénith (à 0,1% près).



Le Dow Jones a gagné 0,9% à 39.908 (contre 39.935 au plus haut), le S&P500 a pris 1,2% à 5.308 (presque 1% au-delà du précédent record du 28 mars) et le Nasdaq Composite s'est envolé de 1,4% à 16.742 (contre 16.750 au plus haut).



En outre, le Nasdaq-100 a explosé de 1,5% à 18.596 (contre 18.607 au plus haut), dans le sillage d'AMD +4,3%, KLA +4,1%, Applied Materials +3,7%, Nvidia +3,3% à 941$ (record de clôture) qui a vu sa capitalisation s'envoler vers 2.350Mds$...



On notera aussi que Microstrategy (premier détenteur privé de Bitcoin) a bondi de 15,9% à 1.503$, dans le sillage du BTC qui a grimpé de 8%, témoignant d'un retour rugissant de l'appétit pour le risque.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.