Wall Street : très optimiste avant Nvidia, qui ne déçoit pas

(CercleFinance.com) - L'optimisme était de retour à Wall Street dès l'ouverture ce 23 août: la confiance s'est renforcée au fil des heures, le Nasdaq (+1,6% au final) étant tiré par l'indice SOX des semiconducteurs (avec +2,1% de gain).

Nette hausse également du S&P500 avec +1,10%, à 4.436, à 0,2% d'une résistance située à 4.444.



La séance et surtout l'après séance ont été placés sous le signe de Nvidia qui a gagné +3,2% en amont de la publication de ses résultats trimestriels qui s'avèrent comme prévu très solides: le titre a bondi de +8% vers 510$ (nouveau record absolu) sur l'annonce d'un titanesque plan de rachat d'actions de 25Mds$, soit 4% du capital.



Le champion 2023 des semi-conducteurs avec +225% de hausse affiche malgré ses 2,7$ de profit par titre (et 13,5Mds$ de C.A) un PER astronomique de plus de 240.

A noter que c'était la soirée des bonnes surprises : Splunk a bondi de +10% sur ses résultats (après clôture) et Abercrombie & Fitch s'envolait de +25% à 50$.



L'indice Dow Jones n'a gagné 0,54% à 34.473Pts ce qui efface juste les pertes de la veille.



Wall Street a également été soutenu par l'embellie des bons du Trésor avec une détente de -13Pts des T-Bonds vers 4,2000% suite à la publication d'un très médiocre 'PMI' (indicateurs avancés d'activité) des 'services' : il se replie vers 51 au lieu des 52,5 attendu.

Pas de réaction lors de la publication à 16H d'une hausse de +4,4% des ventes de maisons neuves aux USA, avec 714.000 transactions en rythme annuel, mieux que les 704.000 attendus.

Net repli du pétrole après les PMI 'globaux' parus en Europe en matinée : le WTI lâche -1,4% à 78,6$





