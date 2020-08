Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : très légère hausse après les inscriptions Cercle Finance • 06/08/2020 à 15:16









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en très légère hausse jeudi matin, soutenue par un recul surprise des inscriptions au chômage. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains avancent d'environ 0,1%, annonçant un début de séance en modeste progression. Contre toute attente, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont diminué la semaine dernière, à 1.186.000 nouveaux inscrits contre 1.435.000 (révisé) la semaine précédente, selon les chiffres du Département du Travail. Le consensus tablait, au contraire, sur une remontée des inscriptions aux allocations chômage autour de 1.450.000. Ce reflux constitue une bonne nouvelle alors que les inscriptions hebdomadaires au chômage avaient tendance à se stabiliser, voire à augmenter, depuis quelques semaines. Les économistes s'inquiétaient surtout des répercussions sur l'emploi de la récente reprise de la pandémie de Covid-19 dans certains Etats américains. 'La résurgence de l'épidémie de coronavirus risque de transformer les suppressions de postes temporaires en licenciements permanents', estime ainsi un trader. Les investisseurs espèrent maintenant pouvoir totalement se rassurer avec le rapport sur l'emploi au titre du mois de juillet, qui sera publié demain. Les analystes s'attendent à ce que l'économie américaine ait généré environ trois millions d'emplois non agricoles le mois dernier.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.