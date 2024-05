Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: tout le monde retient son souffle avant Nvidia information fournie par Cercle Finance • 22/05/2024 à 15:15









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir sans direction mercredi matin, les investisseurs préférant rester sur la défensive avant les résultats de Nvidia et la parution des dernières 'minutes' de la Fed.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais affichent des variations stables, voire des pertes de l'ordre de 0,2%, annonçant un début de séance peu actif.



Les marchés jouent la carte de la prudence alors que Nvidia, le spécialiste des processeurs dédiés à l'IA, a prévu de publier ses comptes trimestriels dans la soirée.



Comme le groupe californien en a l'habitude, les analystes s'attendent à des performances supérieures aux prévisions au titre du trimestre écoulé et à un relèvement de ses objectifs annuels.



'Il peut sembler étrange que les marchés s'en remettent autant aux résultats d'une seule société', reconnaît Jim Reid, stratège chez Deutsche Bank.



'Mais ce rendez-vous est devenu, au fil des derniers trimestres, l'un des événements les plus marquants du calendrier', souligne-t-il.



'Ce statut est justifié par les fortes variations qui suivent le lendemain de ses publications, puisque les résultats de Nvidia en février dernier avaient permis au S&P 500 de grimper de 2,1% en un jour, soit sa meilleure performance quotidienne en plus d'un an', rappelle Jim Reid.



La circonspection des investisseurs semble surtout s'expliquer par le fait que le cours de l'action affiche désormais une progression de 90% depuis le début de l'année, avec une valorisation qui évolue à des niveaux records.



'Cependant, les investisseurs qui ont raté les dossiers technologiques les plus chauds des dix dernières années comme Amazon, Netflix, Meta, Apple ou Alphabet, entre autres, se sont trop attachés au critère du PER alors qu'il s'agissait de sociétés uniques en leur genre', tempère Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities.



Les regards des investisseurs se tourneront également vers Washington d'où seront publiés les 'minutes' de la dernière réunion de la Fed, qui fourniront de précieux indices sur la future trajectoire des taux.



D'après les économistes, ce compte-rendu devrait confirmer que les membres du comité stratégiques veulent s'assurer que l'inflation est mieux maîtrisée avant d'envisager de possibles baisses de taux.



'La présidente de la Réserve fédérale de Cleveland, Loretta Mester, a déclaré que maintenir les taux à leurs niveaux élevés du moment ne constituait pas un motif d'inquiétude au vu de la vigueur actuelle du marché du travail', note Rania Gule, analyste marchés chez XS.com.



Parmi les autres indicateurs américains attendus aujourd'hui figurent aussi les ventes de logements anciens, qui paraîtront peu après l'ouverture.



L'incertitude ambiante se traduit par une remontée du rendement des bons du Trésor à dix ans, qui revient vers 4,45%, tandis que le dollar se hisse vers 1,0835 face à l'euro, contre 1,0855 hier soir.



Le marché pétrolier fait toujours preuve de faiblesse en attendant la parution, dans l'après-midi, des stocks hebdomadaires de brut aux Etats-Unis, avec un baril WTI qui lâche désormais plus de 1% à 77,8 dollars.





