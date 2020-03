Wall Street : tous les voyants passent au vert, taux au +bas.

(CercleFinance.com) - Le Dow Jones efface ses pertes de mardi (-800Pts) avec un gain tonitruant de +4,53% (+1.173Pts à 27.090) qui représente le second plus gros score en 'points' de l'histoire, 48H après les +1.300Pts de lundi.

Le S&P500 engrange +4,2% à 3.130 et le Nasdaq refranchit les 9.000Pts avec +3,85% à 9.018Pts.

Les 3 indices phares terminent au plus haut du jour et de la semaine, dopés en cours de séance par le déblocage de 8,3Mds$ pour combattre le coronavirus... et Wall Street espère également l'annonce de mesures budgétaires fortes pour aider les entreprises en difficulté.

La FED a semé le doute sur la gravité de la situation en baissant ses taux de -50Pts dans l'urgence la veille mais les investisseurs vont maintenant se satisfaire de disposer d'argent encore plus 'bon marché', en espérant que les entreprises ne voient pas s'évaporer leurs profits au fil des semaines.

L'indice du stress, le VIX, se détend de -13%, très légèrement sous les 32 et les T-Bonds qui affichaient en début de séance un plancher historique de 0,93% sur le '10 ans' voyaient leur rendement rebondir de +10Pts à 1,03%, le '3 mois' en revanche se retendait marginalement de +3Pts à 0,738% (après un plancher historique de 0,703% et un autre plancher historique de 0,572% sur le '1 an' pour 0,599% en clôture).

Côté chiffres 'macro', la bonne surprise de la fin de l'après-midi fut l'indice 'ISM' de l'activité dans le secteur tertiaire (dit des 'services') aux Etats Unis: il ressort en forte hausse de 55,5 vers 57,3 alors qu'une légère baisse était anticipé à 55 (niveaux du mois de décembre) et prend à contre-pied les anticipations d'un ralentissement lié aux effets du coronavirus.

Une heure auparavant, l'indice PMI manufacturier était ressorti conforme aux attentes à 49,4.

Selon ADP, le secteur privé américain a généré 183.000 emplois le mois dernier, un nombre à comparer à une prévision moyenne des analystes qui s'établissait à 170.000 mais en décélération par rapport aux 209.000 du mois de janvier.

Tous ces chiffres démontre une résilience de l'économie américaine face au plongeon de l'activité en Chine, les ruptures de chaîne d'approvisionnement s'avérant peu nombreuses et peu pénalisantes... pour l'instant.

Le Nasdaq a rebondi dans le sillage des valeurs 'growth' (croissance) et pharma/santé avec Vertex +7,5%, Take Two +7,4%, AMD +7,2%, Nvidia +7%, Regeneron +6,9%, Micron +6,7%, Activision et Intuit +6,5%, Excelon +6%, JD.Com +5,9%, e-Bay et Intel +4,8%, puis les 'GAFAM' avec Apple +4,6%, Microsoft +3,7%, Alphabet +3,4%, Facebook +3,2%.

Parmi les rares replis : Dollar Tree et Halliburton -3,5%, HP -2,6%, Kohls -2,4%... mais Home Depot prend +5,8% et Wal Mart +3%

Avec le succès de Joe Biden mardi soir et son avance relative par rapport à Bernie sanders (qui prône des soins gratuits pour les plus démunis), les assureurs santé ont bondi: Humana +14,4%, United Health +10,7%, Elli & Lilly +7%.