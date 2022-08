Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: tous les regards braqués sur Jackson Hole information fournie par Cercle Finance • 25/08/2022 à 15:15









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait débuter en légère hausse jeudi matin, les investisseurs se risquant à prendre quelques positions à l'achat à la veille de l'intervention très attendue de Jerome Powell à Jackson Hole, dont ils espèrent tirer une meilleure image des intentions de la Fed.



Une demi-heure environ avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,1% à 0,4%, annonçant une ouverture en petite progression.



Le patron de la Réserve fédérale prononcera demain dans la petite ville de l'Etat du Wyoming un discours dans lequel il pourrait évoquer le nécessité d'accentuer le cycle de resserrement monétaire afin de ramener l'inflation sous contrôle.



Son intervention sera de très loin la plus suivie lors cette traditionnelle réunion de fin d'été des grands banquiers centraux, qui sera consacrée cette année à la 'réévaluation des contraintes pesant sur l'économie et la politique'.



En attendant, les investisseurs pourraient rechigner à accroître leurs positions, que ce soit dans un sens ou dans l'autre.



Les marchés d'actions américains ont lourdement corrigé depuis le début de la semaine, en grande partie en perspective d'un éventuel durcissement du ton employé par le président de l'autorité centrale.



Mais ces craintes semblent s'être quelque peu dissipées ce jeudi.



'Powell devrait rester vague sur les prochaines échéances, mais pourrait néanmoins indiquer qu'une modulation des hausses de taux est à venir', prédit Thomas Costerg, économiste chez Pictet Wealth Management.



L'analyste dit ainsi s'attendre à un relèvement de taux de seulement 50 points de base à l'issue de la réunion du mois de septembre, tout en reconnaissant qu'une hausse de 0,75 point est possible en cas de vigueur continue du marché de l'emploi.



'Par la suite il est envisageable que la Fed baisse le rythme à +0,25% par réunion', précise l'économiste chez Pictet.



La publication, ce matin, de la dernière estimation du PIB et du chiffre des inscriptions hebdomadaires au chômage n'a guère influé sur les tendances avant-Bourse, signe que tous les regards restent braqués sur Jackson Hole.



Le PIB réel des Etats-Unis a diminué de 0,6% en rythme annualisé au deuxième trimestre, selon une deuxième estimation du Département du Commerce, après avoir été annoncé en recul de 0,9% en toute première lecture à la fin du mois dernier.



Ce recul intervient après une baisse de 1,6% au premier trimestre, marquant donc toujours une entrée du pays en récession, en tout cas d'un point de vue technique.



Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont quant à elles légèrement diminué la semaine du 15 août en s'établissant à 243.000, contre 245.000 la semaine précédente, selon le Département du Travail.





