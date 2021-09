Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : tous les indicateurs économiques déçoivent information fournie par Cercle Finance • 03/09/2021 à 17:13









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue sans tendance claire vendredi matin après une série d'indicateurs économiques peu rassurants qui incitent les investisseurs à faire preuve de prudence. En fin de matinée, le Dow Jones abandonne 0,2% à 35.366,5 points, tandis que le Nasdaq grignote moins de 0,1% à 15.334,9 points. Les chiffres de l'emploi nettement inférieurs aux attentes publiés une heure avant l'ouverture sont venus alimenter les doutes sur la conjoncture économique. L'économie américaine n'a en effet généré que 235.000 emplois non agricoles en août, selon le Département du Travail, des créations bien en-dessous du consensus qui visait plutôt 700.000 créations de postes. Pour les analystes, ce brusque ralentissement du marché du travail est dû à la propagation rapide du variant Delta, qui a limité les embauches dans les secteurs en contact avec le public, tels que la restauration. Ces éléments alimentent naturellement le débat en cours sur la perspective d'un resserrement de la politique monétaire de la Fed, censée se matérialiser d'ici à la fin de l'année. 'La Réserve fédérale va sans doute attendre de disposer de davantage de données sur l'impact de la quatrième vague de Covid avant de se décider à réduire ses rachats d'actifs', explique-t-on chez Commerzbank. Autre signal inquiétant, le salaire horaire a augmenté deux fois plus que prévu au mois d'août, un phénomène qui risque d'alimenter la spirale inflationniste et de compliquer la tâche de la Fed. Wall Street ne s'est pas consolé avec l'indice ISM des services, qui s'est quant à lui replié à 61,7 le mois dernier après être ressorti à 64,1 en juillet, ce qui constituait un plus haut absolu. Les économistes prévoyaient une baisse un peu moins prononcée, autour de 62. Si le dollar perd du terrain après ces statistiques, le rendement des Treasuries à 10 ans progresse de son côté à près de 1,33%. Côté valeurs, Broadcom progresse de plus de 2% après avoir dévoilé un BPA ajusté (non GAAP) de 6,96 dollars au titre de son troisième trimestre 2020-21, en hausse de près de 29% en comparaison annuelle. Hewlett Packard Enterprise (HPE) avance de 0,8% après avoir relevé de nouveau ses objectifs pour l'exercice 2020-21 à l'occasion de la publication de ses trimestriels jeudi soir.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.