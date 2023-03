Wall Street: tous les doutes ne sont pas encore levés information fournie par Cercle Finance • 17/03/2023 à 14:14

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait repartir à la baisse vendredi matin au lendemain d'un net rebond motivé par l'annonce du plan de sauvetage de la banque californienne First Republic.



Les 'futures' sur indices signalent pour l'instant une ouverture de Wall Street en baisse de 0,8% pour le Dow Jones et de 0,3% pour le Nasdaq, ce qui risque de leur faire perdre leurs maigres gains hebdomadaires.



Les marchés d'actions américains ont connu une semaine éprouvante due à la défaillance d'une série de banques régionales américaines, SVB en tête, sur fond de retraits massifs de dépôts.



La Réserve fédérale américaine a ainsi dû multiplier les interventions ces derniers jours en vue de tenter de limiter l'impact de la faillite de SVB.



Dernier épisode en date, First Republic Bank a annoncé jeudi soir qu'elle allait bénéficier de 30 milliards de dollars de dépôts non assurés de la part de 11 grandes banques américaines, une injection de liquidités que la banque californienne salue comme un témoignage de 'confiance'.



Dans le sillage de cette annonce, Wall Street a signé un vigoureux rebond hier soir, le Dow Jones ayant repris 1,2% et le Nasdaq Composite s'étant envolé de presque 2,5%.



Mais les inquiétudes ne sont pas prêtes de s'apaiser alors que les grandes banques centrales sont désormais engagées dans un cycle de resserrement monétaire dont les répercussions à terme restent encore à déterminer.



'On ne doit pas monter les taux directeurs si une crise financière menace', assène Bruno Cavalier, l'économiste en chef d'Oddo BHF.



'Il est prématuré de conclure que la stabilité financière globale est menacée, mais dans le doute, les banques centrales seraient bien avisées de se montrer plus prudentes à court terme', estime l'analyste.



Après un début de séance dans le vert, les places européennes se sont retournées à la baisse vendredi, de nouveau tirées vers le bas par les valeurs bancaires, dont l'indice sectoriel STOXX Europe 600 Banks cède 1,7%.



Nouvelle manifestation des dégâts causés par ces craintes toujours vivaces, l'action Credit Suisse lâche près de 10% à la Bourse de Zurich.



Dans ce contexte, le dollar, désormais fragilisé par les incertitudes entourant les prochaines décisions de la Fed, cède encore du terrain, notamment face au yen et à la livre sterling.



De son côté, l'euro progresse de 0,15% face au dollar à près de 1,0630 en réaction au relèvement de taux de 50 points de base de la Banque centrale européenne (BCE).



L'or, lui, continue de bénéficier de son statut de valeur refuge pour se diriger vers de nouveaux plus hauts absolus, avec un gain de 1,4% à 1949,5 dollars l'once.



L'évolution des taux confirme que les opérateurs de marché se tournent bien vers les valeurs refuges puisque le rendement des Treasuries à 10 ans poursuit son repli en direction de 3,45%.