Wall Street: tourne la page d'un juillet très favorable information fournie par Cercle Finance • 01/08/2022 à 15:24

(CercleFinance.com) - Wall Street est attendue en léger repli lundi matin à l'orée de la première séance d'août, les investisseurs semblant vouloir tourner la page après un mois de juillet jugé exceptionnel.



Une demi-heure environ avant le début des échanges, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais reculent d'environ 0,5%, annonçant une modeste consolidation à l'ouverture.



Alors que le redressement des places américaines se prolongent désormais depuis la mi-juin, les marchés sont-ils en mesure de poursuivre le 'rally' en dépit de la persistance des risques économiques?



A New York, le mois écoulé s'est soldé par des gains de 6,7% et 9,1% pour le Dow Jones et le S&P 500 et de 12,4% pour le Nasdaq. Il s'agit des plus fortes performances depuis novembre 2020 pour le Dow et le S&P et depuis avril 2020 pour le Nasdaq.



De bonnes surprises sur les résultats de grandes entreprises technologique, conjuguées à un apaisement des inquiétudes liées au resserrement monétaire de la Fed, avec de premières baisses de taux désormais envisagées pour 2023, ont largement alimenté le rebond des marchés américains la semaine passée.



A ce stade de la saison des résultats, 68% des sociétés du S&P 500 ayant publié leurs comptes ont fait mieux que prévu en termes de bénéfices, avec des performances en moyenne supérieure de 2,4% au consensus.



Si ces statistique peuvent sembler flatteuses, elles s'avèrent bien inférieures aux moyennes historiques, qui voient 77% des sociétés du S&P dépasser les attentes d'environ 8,8%.



Même si bon nombre de facteurs ont été intégrés au cours des derniers mois, à commencer par le scénario d'une récession, Wall Street pourrait ne pas en avoir fini avec la volatilité, préviennent les stratèges.



'Il convient de bien garder en tête que les marchés pourraient rester volatils dans les mois à venir, en particulier si la croissance de l'économie comme des bénéfices continue de s'essouffler et si les rendements obligataires remontent avec le relèvement des taux de la Fed', avertissent les équipes d'Edward Jones.



Pour le gestionnaire d'actifs, il est donc peu probable que Wall Street se lance dans un 'rally' durable tant que l'inflation n'aura pas reflué de façon notable et que les données économiques fondamentales n'auront pas atteint un plancher.



A ce titre, les investisseurs sont dans l'attente de la parution, en tout début de séance, de l'indice manufacturier de l'Institute for Supply Management (ISM), attendu en baisse pour le mois de juillet.



Un chiffre plus mauvais que prévu de manquerait pas d'exacerber les craintes de voir l'économie américaine entrer en récession à plus ou moins court terme.