Wall Street: toujours une évolution de manière incertaine information fournie par Cercle Finance • 20/01/2023 à 15:13

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York est attendue en ordre dispersé vendredi matin, prolongeant sa consolidation des derniers jours faute d'éléments susceptibles d'inciter les investisseurs à se remettre à l'achat.



Un peu plus d'une demi-heure avant l'ouverture, le contrat à terme sur l'indice Dow Jones recule de 0,1%, tandis que le 'future' sur le Nasdaq reprend 0,6%, annonçant un début de séance sans direction claire.



Wall Street manque de carburant depuis le début de la semaine, ce qui l'a conduit à amorcer une molle consolidation qui a fait plier le S&P 500 de 2,5%, après un gain de 4% sur les deux premières semaines de l'année.



Les variations devraient encore rester limitées ce vendredi en l'absence de catalyseurs de premier plan ou d'événements économiques majeurs.



L'agenda macroéconomique s'annonce particulièrement maigre avec comme seule publication à l'agenda du jour la statistique des ventes de logements existants pour le mois de décembre, prévue peu après l'ouverture.



Sachant que les promesses de ventes évoluent désormais à des plus bas historiques, le plongeon des ventes devrait se poursuivre dans l'ancien, avec un niveau absolu approchant les points bas de la crise financière.



Du côté des valeurs, l'action Netflix bondit de 6% en cotations avant-Bourse, la plateforme de 'streaming' vidéo ayant fait état de résultats meilleurs que prévu au 4ème trimestre et recruté plus de nouveaux abonnés que prévu.



Dans les autres publications des entreprises, SLB (ex-Schlumberger) a dévoilé des performances trimestrielles en hausse et relevé dans la foulée son dividende de 43%.



Wall Street pourrait se montrer plus instable ce vendredi, en raison de l'arrivée à expiration de multiples options et contrats futures, une journée dite des 'trois sorcières'.