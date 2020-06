Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : toujours sur une pente ascendante Cercle Finance • 03/06/2020 à 15:14









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait progresser jeudi en début de séance avant la publication d'un nouvel indicateur clé sur la conjoncture américaine et après ses solides performances des dernières séances. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains avancent de 0,2% à 1%, annonçant un début de séance dans le vert. A la suite de l'annonce lundi d'un ralentissement de la contraction de l'activité manufacturière au mois de mai, les investisseurs surveilleront avec attention l'indice ISM du secteur des services qui sera dévoilé dans le courant de la matinée. L'ensemble des actifs à risque, en particulier les actions, sont soutenus depuis quelques semaines par l'assouplissement des restrictions visant à contenir la propagation du coronavirus, ainsi que par des politiques monétaires jugées particulièrement favorables. Ces éléments porteurs permettent aux investisseurs d'ignorer la dégradation des relations sino-américaines, les émeutes contre les violences policières, les craintes d'une seconde vague d'infections au Covid-19, et les sombres perspectives économiques. Bon nombre d'analystes justifient cet optimisme par la vision 'prospective' qui caractérise les marchés d'actions. 'La Bourse, comme souvent, ne regarde pas le présent mais anticipe le futur qu'elle entrevoit meilleur', expliquent ainsi les équipes d'Amplegest. Certains spécialistes font toutefois valoir que les valorisations sont devenues 'extrêmement tendues' à Wall Street, avec un PER moyen de l'ordre de 22 pour les composantes du S&P 500, un chiffre qui se rapproche des niveaux constatés à la fin des années 1990, avant l'explosion de la bulle Internet. Difficile, cependant, de ne pas voir les marchés d'actions américains poursuivre leur progression et revenir vers leurs sommets alors que le pire de l'épidémie semble désormais passé. 'Nous pensons que le risque de baisse à moyen terme reste effectivement maîtrisé tant que les banques centrales conserveront leur posture accommodante', assure-t-on ainsi du côté de Swiss Life Asset Managers.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.