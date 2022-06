Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: toujours sous le choc après une semaine brutale information fournie par Cercle Finance • 17/06/2022 à 17:31

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue sans véritable direction vendredi alors qu'elle avait ouvert la séance en territoire positif, signe que les investisseurs ne sont pas encore disposés à opérer de réel rebond.



En fin de matinée, le Dow Jones se replie de 0,4% à 29.803,1 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge plus de 0,5% à 10.704,2 points.



Les indices new-yorkais avaient brièvement salué, en début de séance, le mouvement de détente opéré sur le compartiment obligataire après une semaine agité pour les taux comme pour les actions.



Mais la tentative de rebond a fait long feu, la principale préoccupation des investisseurs, à savoir celle d'une prochaine entrée en récession de l'économie, demeurant bel et bien entière.



A ce sujet, l'indice des indicateurs avancés s'est de nouveau replié au mois de mai, confirmant le scénario d'un ralentissement de l'économie américaine.



Ce baromètre, calculé par l'organisation patronale Conference Board, a ainsi reculé de 0,4% le mois dernier après avoir déjà diminué de 0,4% au mois d'avril.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow perd pour l'instant 5,3%, une contre-performance qui le ramène sous le seuil des 30.000 points, une première depuis janvier 2021, tandis que le S&P 500 lâche 5,9% et le Nasdaq 5,5%.



Beaucoup d'investisseurs préfèrent par ailleurs adopter des positions prudentes avant de partir en long week-end, les marchés américains devant rester fermés lundi pour 'Juneteenth', la journée de commémoration de la fin de l'esclavage.



Pour ne rien arranger, ce troisième vendredi de juin constitue un 'jour des quatre sorcières', avec l'expiration simultanée de toute une série d'options et de contrats à termes sur les indices et les actions, une échéance traditionnellement génératrice de volatilité.