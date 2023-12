Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street : toujours positif, nouveaux records, rebond WTI information fournie par Cercle Finance • 26/12/2023 à 23:58









(CercleFinance.com) - Les indices US ont pris un bon départ et se préparent peut-être à aligner une 9ème semaine de hausse (statistiquement, les 4 dernières séances de l'année sont positives dans 80% des cas).



Peu de volatilité à Wall Street ce mardi mais la pression haussière a été constamment présente tout au long de la séance.

Et si les scores du jour devaient marquer l'histoire, on retiendra que le S&P500 (+0,4%) a inscrit un meilleur cours annuel à 3.784 en intraday et surtout sa meilleure clôture de l'année à 4.774.

A 3 jours du terme calendaire de 2023, le S&P-500 s'achemine vers sa plus forte hausse trimestrielle en 3 ans (le précédent rallye de +15% étant survenu après une chute de -30%).

Le Dow Jones (+0,43% à 37.545) finit au contact de ses records absolus après avoir effectué la seconde incursion de son histoire au-delà des 34.600Pts.



Le Nasdaq-100 (+0,12%) a établi sa seconde meilleure marque de l'histoire à 16.839 (après 16.860 le 20/12) dans le sillage d'Intel (+5,2%), AMD (+2,7%), Mam Research et Charter Comm (+2%), Applied Materials et ASML (+1,4%), Microchip +1,25%...

Les marchés obligataires US n'ont réagi à aucun élément directeur (pas de stats à l'agenda) mais n'ont rien cédé de leurs gains de la semaine passée : les T-Bonds terminent quasi inchangés à 3,90%, le '30 ans' se dégrade de +1,5Pts à 4,075%.

Côté énergie, le pétrole poursuit sa remontée avec +2,6% à 75,5$ sur le NYMEX: le baril de WTI soulève la récente résistance des 75,3$... sans préjudice pour les T-Bonds, malgré +10% repris depuis le 12 décembre.





