Wall Street : toujours des espoirs sur un accord budgétaire

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait débuter la dernière séance de la semaine en hausse, prolongeant son redressement des deux derniers jours, les investisseurs nourrissant l'espoir que les parlementaires américains trouveront un accord sur la mise en place d'un nouveau plan de relance. Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les grands indices new-yorkais affichent des gains moyens de l'ordre de 0,6%, annonçant une ouverture plutôt favorable. Après plusieurs semaines de blocage, le Congrès américain travaillerait de nouveau sur la mise en place d'un plan de relance visant à contrecarrer les effets dévastateurs de la pandémie de coronavirus. Le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin aurait ainsi annoncé à Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, que Donald Trump pencherait de nouveau vers un plan d'aide 'exhaustif', un scénario qu'il avait pourtant écarté mardi dernier. Donald Trump semble en effet avoir changé son fusil d'épaule en déclarant qu'il y avait 'de bonnes chances de parvenir rapidement à un accord sur le plan de soutien économique'. 'Les inscriptions au chômage aux Etats-Unis, moindre qu'attendu, illustrent la fragilité de la reprise et mettent la pression sur le Congrès', estiment ainsi les équipes de Kiplink. 'Il existe un large consensus sur le fait que la principale problématique économique consiste à soutenir les ménages américains', renchérit Tomas Hildebrandt, gérant chez Evli. 'Les prochains mois indiqueront si la forte dynamique de la reprise se poursuivra ou si elle s'atténuera', ajoute-t-il. Dans ce contexte d'incertitude, Cholet Dupont recommande aux investisseurs de maintenir une attitude 'un peu prudente' pour les deux prochains mois. 'Des replis éventuels plus prononcés seraient une opportunité de renforcer l'exposition en actions', explique la société financière. Aucune statistique économique de premier plan ne figure au programme aujourd'hui.

