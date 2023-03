Wall Street: toujours dans le doute après les inscriptions information fournie par Cercle Finance • 09/03/2023 à 15:13

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sur une note hésitante jeudi matin suite à l'annonce d'une hausse plus importante que prévu des inscriptions au chômage, de nature à encourager la Fed à lever le pied dans ses hausses de taux.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais gagnent pas loin de 0,1%, laissant entrevoir un début de séance sans trop de changement.



Les investisseurs semblent vouloir marquer une pause afin de digérer les dernières déclarations de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, qui les a poussés à revoir significativement à la hausse leurs anticipations en matière de taux.



Pour le moment, le repli des marchés d'actions américains reste toutefois limité, le Dow Jones ayant cédé moins de 1,9% en deux jours, là où le Nasdaq n'affiche qu'un recul de l'ordre de 0,8%.



Malgré ce mouvement de repli, de nombreux analystes estiment que le sort de Wall Street va surtout se jouer dans les prochains jours, en fonction des données appelées à être publiées sur l'emploi et l'inflation.



Sur le plan macroéconomique, les derniers indicateurs tendent en tout cas à suggérer que les tensions s'apaisent un peu sur le marché du travail.



Les inscriptions aux allocations chômage ont augmenté de 21.000 lors de la semaine du 27 février, pour s'établir à 211.000 alors que le consensus les attendait à 195.000.



Si la tendance de fond semble a priori un peu moins favorable sur le front de l'emploi, il faudra attendre demain et les chiffres des créations de postes, toujours très surveillé par les marchés, pour y voir plus clair.



Au mois de janvier, les données relatives à l'emploi avaient surpris par leur vigueur avec 517.000 nouveaux postes créés et un taux de chômage revenu à des plus bas de 1969.



La marge d'erreur s'annonce beaucoup plus réduite pour ce qui concerne la publication de demain.



'Nous pensons que des chiffres solides de l'ordre de 200.000 créations de postes seraient suffisants pour entraîner un relèvement de taux de 50 points de base à l'issue du prochain FOMC', préviennent ainsi les économistes de Barclays.