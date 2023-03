Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: tonalité plus optimiste au lendemain de la Fed information fournie par Cercle Finance • 23/03/2023 à 14:17









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse jeudi matin au lendemain des annonces de la Réserve fédérale, qui ont nourri les anticipations d'un prochain arrêt de son cycle de resserrement des taux.



Après leur repli de la veille, les grands indices de Wall Street devraient gagner entre 0,2% et 0,9% à l'ouverture, à en croire l'évolution des contrats à terme sur indices.



Mercredi, les places américaines avaient perdu autour de 1,6% suite aux décisions de politique monétaire de la Fed, qui a relevé ses taux de 25 points de base tout en signalant de prochaines hausses de taux.



L'absence de clarté exprimée de la part de la banque centrale américaine quant à la trajectoire de ses relèvements a d'abord préoccupé les investisseurs, avant que ceux-ci adoptent une posture plus optimiste.



Les intervenants se disent qu'il ne pourrait y avoir qu'un ou deux nouveaux relèvements de taux supplémentaires de 25 points, mais pas de troisième, ce qui laisse espérer un 'pivot' dans le courant du second semestre.



'Les tensions dans le secteur bancaire contribueront à ralentir l'activité économique, la demande et, finalement, l'inflation, de sorte que moins d'actions seront nécessaires de la part de la Fed pour resserrer suffisamment les conditions financières', estime-t-on chez Pimco.



'Par conséquent, la Fed s'est probablement rapprochée de la fin du cycle de hausse', souligne le gestionnaire d'actifs.



Signe de ces anticipations de fin de cycle, le rendement des emprunts d'Etats américain à 10 ans redescend ver 3,51% après avoir dépassé le seuil des 4% au début du mois.



Le marché estime à seulement 45% la probabilité d'un relèvement de taux d'un quart de point en mai, selon le baromètre FedWatch de CME.



En Europe, au moment de l'ouverture des marchés américains, les principaux indices boursiers évoluaient en territoire négatif, l'annonce du relèvement de taux de 25 points de base de la Banque d'Angleterre n'ayant pas eu beaucoup d'influence sur la tendance.



Au rayon macroéconomique, les inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis se sont tassées timidement de 1.000 lors la semaine dernière, s'établissant ainsi à 191.000 contre 192.000 la semaine précédente, ce qui montre que la tension reste toujours de mise sur le marché du travail.





