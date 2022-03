Wall Street: tirée par le secteur énergétique et la Fed information fournie par Cercle Finance • 02/03/2022 à 17:21

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York retrouve le chemin de la hausse mercredi, dopée par des valeurs de l'énergie elles-mêmes soutenues par la flambée des cours du pétrole alors que les bombardements se poursuivent en Ukraine.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 1,1% à 33.666 points, tandis que le Nasdaq Composite s'octroie, plus modestement, une progression de 0,3% à 13.572,5 points.



Avec un gain de 1,9%, l'indice S&P regroupant les valeurs énergétiques affiche sans grande surprise la plus forte hausse sectorielle du jour à Wall Street, les géants ExxonMobil et Chevron gagnant respectivement 1,5% et 3,2%.



Les prix du brut progressent de plus de 4% à 107,6 dollars, alors que la dernière réunion des principaux producteurs de pétrole n'a débouché sur aucune mesure susceptible d'accroître l'offre mondiale.



'Sur une note encourageante, certaines données laissent toutefois penser que la production d'hydrocarbures s'est nettement reprise en février', tempère un trader.



D'après des chiffres dévoilés par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), les stocks américains de pétrole brut, d'essence et de distillats ont tous baissé la semaine passée.



La publication - avant l'ouverture - des créations de postes dans le secteur privé, qui ont augmenté plus que prévu le mois dernier, n'a pas eu d'incidence directe sur la tendance.



Autre facteur de soutien pour les marchés, les investisseurs semblent également miser sur d'éventuelles avancées lors de la seconde rencontre prévue aujourd'hui entre les délégations russes et ukrainiennes.



Avec la remontée des anticipations d'inflation due à la hausse des cours du pétrole, le rendement du 10 ans américain se tend de dix points de base, à 1,8160%.



Lors de son audition devant le Congrès, le président de la Fed Jerome Powell a pourtant déclaré qu'il proposerait une hausse de 25 points des taux directeurs américains ce mois-ci, et non de 50 points de base comme les marchés l'envisageaient avant la guerre en Ukraine.