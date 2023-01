Wall Street: tiraillé entre des résultats contrastés information fournie par Cercle Finance • 25/01/2023 à 07:08

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a terminé la séance de mardi sans direction claire à la suite d'une vague de résultats trimestriels diversement accueillis : le Dow Jones a pris 0,3% à 33734 points, alors que le Nasdaq Composite a reculé symétriquement à 11334 points.



Après leur franche hausse des deux séances précédentes, les marchés ont gardé les yeux rivés sur les nombreux résultats d'entreprises qui animaient la cote en cette entame de saison des trimestriels.



Les intervenants de marché ont été tiraillés entre les chiffres salués de Travelers (+3,7%), Raytheon (+3,4%), Verizon (+2%) et Lockheed Martin (+1,7%) d'un côté et ceux, décevants, dévoilés par Halliburton (-1,8%) et surtout 3M (-6,2%) de l'autre.



Au chapitre macroéconomique, les investisseurs ont appris juste après l'ouverture que la contraction du secteur privé américain s'atténuait en janvier, au vu d'un indice PMI composite établi à 46,6 en estimation flash, à comparer à 45 pour le mois précédent.



'Les producteurs de biens et les prestataires de services font part de taux de déclin similaires', précisait S&P Global, ajoutant que les entreprises 'continuent de souligner une demande terne et l'impact de l'inflation élevée sur les dépenses des clients'.



'La réunion de la Réserve fédérale de la semaine prochaine, au cours de laquelle elle devrait largement ralentir le rythme de ses hausses de taux, occupait également les esprits', notait en outre Wells Fargo.



Avant cette réunion, les rendements des obligations américaines se sont détendus un peu et le taux d'emprunt à 10 ans, principale référence du marché obligataire, est revenu sous la barre des 3,50%, à 3,46%.