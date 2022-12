Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: timide tentative de rebond pour les actions information fournie par Cercle Finance • 21/12/2022 à 07:08

(CercleFinance.com) - Après avoir chuté pendant quatre séances, Wall Street a tenté un timide rebond mardi : le Dow Jones a grappillé 0,3% à 32850 points et le S&P500, 0,1% à près de 3822 points, tandis que le Nasdaq Composite a fini stable à 10547 points.



Au cours de clôture de la veille, le S&P accusait plus de 6% de baisse par rapport à ses récents plus hauts du début du mois de décembre, un net recul qui semblait amener certains investisseurs à vouloir commencer à rebâtir leurs positions.



'L'histoire laisse penser qu'après une chute annuelle de 16,2% (à la clôture du 14 décembre), le S&P500 pourrait connaître un sort plus favorable en 2023', prédisait ainsi Gregory Drahuschak, stratège chez Janney Montgomery Scott.



Parallèlement au léger rebond des actions, les rendements des emprunts d'Etat américains ont grimpé, de neuf points de base à 3,68% pour le taux de référence à 10 ans, ce qui paraissait aussi signaler une moindre aversion pour le risque.



Seules données macroéconomiques de la séance, les mises en chantier de logements aux Etats-Unis ne se sont repliées que de 0,5% le mois dernier, mais les permis de construire se sont affaissés de 11,2%, manquant ainsi largement le consensus.



Du côté des valeurs, General Mills a abandonné 4,6% en dépit du relèvement par le groupe agroalimentaire de ses objectifs financiers pour son exercice 2022-23, à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels.



Wells Fargo a reculé de 2% après avoir fait part d'un accord avec le Bureau de protection financière des consommateurs (CFPB) réglant plusieurs litiges liés à des pratiques dans les prêts automobiles et hypothécaires.



Tesla a lâché 8% après que Mizuho a réduit son objectif de cours sur le titre du constructeur de voitures électriques de 330 à 285 dollars, invoquant notamment de moindres prévisions de ventes en volumes pour 2023 et 2024.