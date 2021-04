Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : timide rebond après deux séances de repli Cercle Finance • 21/04/2021 à 17:09









(CercleFinance.com) - Wall Street semble vouloir opérer un rebond mercredi matin après deux séances de baisse, les investisseurs se repositionnant prudemment sur les valeurs cycliques, qui avaient souffert ces derniers jours. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,5% à 33.988,3 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,2% à 13.817,3 points. A l'exception des télécoms et des services collectifs, l'ensemble des sous-secteurs du S&P s'inscrivent en hausse ce mercredi, à commencer par ceux des matériaux de construction (+1,2%), de l'énergie (+1%) et de l'industrie (+1%). L'incertitude liée à la résurgence du Covid, aux variants et aux effets secondaires des vaccins s'était traduit par une sous-performance des secteurs cycliques depuis le début de la semaine. Les acteurs de marché peinent en revanche à trouver une direction claire dans les résultats trimestriels contrastés publiés avant l'ouverture. Verizon cède ainsi 0,4% après avoir fait état d'une hausse de 25% de son bénéfice trimestriel grâce à la croissance de ses activités de téléphonie mobile, sur fond de lancement de la 5G. Halliburton lâche quant à lui plus de 4% après avoir dévoilé un bénéfice net de 170 millions de dollars pour le premier trimestre, à comparer avec 270 millions de dollars pour le premier trimestre 2020. Netflix décroche de 7% après avoir annoncé hier soir un nombre d'abonnés payants supplémentaires au premier trimestre bien en deçà des attentes du marché. La plateforme de vidéos en ligne a gagné quatre millions d'abonnés payants supplémentaires dans le monde durant le trimestre, manquant largement son propre objectif qui s'établissait à six millions. La séance reste globalement peu animée en l'absence d'indicateurs économiques, qui constituaient le moteur de la progression des marchés américains depuis quelques semaines. Seule statistique au menu du jour, les stocks de pétrole brut ont augmenté de 600.000 barils d'une semaine sur l'autre pour se monter à 493 millions de baril la semaine passée. Les cours pétroliers ont à peine réagi à ces chiffres, avec un baril de brut américain WTI qui cédait 0,8% à 62,1 dollars le baril après cette publication.

