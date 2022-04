Wall Street: Tesla efface l'affront Netflix information fournie par Cercle Finance • 21/04/2022 à 15:12

(CercleFinance.com) - Wall Street est attendue en hausse jeudi matin, portée notamment par les bons résultats de Tesla qui devraient aider le Nasdaq à effacer la grosse déception liée à Netflix.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,7% à 1,2%, annonçant un début de séance dans le vert.



Les solides performances publiées hier soir par Tesla semblent inciter les investisseurs à repartir à l'achat au lendemain de la gifle qui avait assénée au compartiment technologique par les mauvais résultats de Netflix.



Le constructeur de véhicules électriques devrait ouvrir en hausse de plus de 9% après avoir dévoilé des comptes marqués par un chiffre d'affaires de 18,7 milliards de dollars, en hausse de 81%.



A 3,7 milliards de dollars, son bénéfice net sur la période a plus que triplé par rapport à la même période de l'an dernier.



Wall Street devrait plus généralement bénéficier de rachats à bon compte après son mauvais début d'année, qui a vu l'indice Nasdaq décrocher de plus de 14% depuis le 1er janvier, une situation que certains analystes jugent survendue.



Plusieurs entreprises issues de secteurs très divers, comme AT&T ou Dow, ont également publié de solides résultats ce matin, ce qui apaise des investisseurs qui ne semblaient pas totalement convaincus par le démarrage de la saison des résultats.



Comme prévu, les résultats prennent ainsi le pas sur les derniers indicateurs économiques, qui ont montré ce matin que le nombre d'inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage avait légèrement diminué la semaine dernière, à 184.000 contre 186.000 une semaine plus tôt.



L'indice 'Philly Fed' - qui mesure la croissance de l'activité manufacturière dans le nord-est des Etats-Unis - est lui ressorti en baisse de dix points à 17,6 en avril, alors que les économistes en prévoyaient en moyenne un tassement moindre.



Les investisseurs pourraient néanmoins se montrer prudents avant une intervention du président de la Réserve fédérale Jerome Powell sur l'état de santé de l'économie mondiale.



Le patron de la Fed doit s'exprimer à l'occasion des réunions de printemps organisées par le FMI et la Banque mondiale à partir de 13h00 (heure de New York).