Wall Street termine une nouvelle fois en baisse, inquiète des prix de l'énergie

Des opérateurs à la Bourse de New York le 24 août 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a clôture une nouvelle séance à la baisse mercredi, alors que les tensions géopolitiques et les prix élevés de l'énergie inquiètent les investisseurs et renforcent encore les risques d'une inflation persistante.

Le Dow Jones a perdu 0,77%, le Nasdaq a lui reculé de 0,64% alors que l'indice élargi S&P 500 a cédé 0,48%.

"Les marchés financiers s'inquiètent de la hausse soutenue des prix de l'énergie qui risquent de mettre de nouveau la pression sur l'inflation, provoquant une série de problèmes, en particulier pour les banques centrales, surtout celle sous pression pour réduire ses taux, la Fed", a estimé Fawad Razaqzada, analyste pour la plateforme d'investissement Forex.com

Le seuil symbolique de 100 dollars le baril a été franchi mercredi pour le pétrole Brent, alors que Téhéran et Washington continuent à échanger des frapper et à paralyser la navigation dans le détroit d'Ormouz.

La conséquence pour les Etats-Unis est un diesel qui va de record en record ces derniers jours, atteignant 5,94 dollars le gallon (3,78 litres) mercredi, selon les données publiées par l'association automobile américaine (AAA).

Le diesel est largement employé par le secteur agricole et des transports dans le pays, avec le risque de voir cette hausse entraîner une augmentation des prix à la consommation.

"Des prix du pétrole plus élevés vont pousser à la hausse l'inflation et réduire les dépenses des consommateurs et des entreprises. Si le brut poursuit sa hausse, les marchés vont anticiper une nouvelle hausse des taux des banques centrales", a anticipé M Razaqzada.

"On a le sentiment que les cours du pétrole ne vont pas baisser de sitôt", prévient Patrick O'Hare, analyste de Briefing.com.

Le président américain Donald Trump a assuré que les prix dégringoleraient début novembre, juste après les élections législatives aux Etats-Unis.

Dans ce contexte, sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'Etat américain poursuivait sa hausse, à 4,84% vers 20H30 GMT, contre 3,94% à la veille des premières frappes menées par les Etats-Unis et Israël en Iran.

Une nouvelle hausse qui intervient alors que le gouvernement américain tente d'apaiser les marchés, le département du Trésor annonçant qu'il allait racheter d'ici jeudi jusqu'à six milliards de dollars d'obligations à long terme.

D'autres rachats portant sur "au moins" quatre milliards de dollars à chaque fois sont programmés jusque début novembre.

Le regard des investisseurs sera tourné pour la fin de semaine vers les indices d'inflation PPI et CPI qui pourront donner de nouvelles indications sur la trajectoire monétaire que suivra la banque centrale américaine (Fed) lors de sa réunion la semaine prochaine.

Au tableau des valeurs, Meta a progressé de 6,55%, à 653,69 dollars, alors que le géant numérique a officiellement lancé son assistant dopé à l'intelligence artificielle (IA), Muse, venant concurrencer les offres similaires d'OpenAI, avec ChatGPT, et Anthropic, avec Claude.

SpaceX a de son côté reculé de 3,86%, à 147,55 dollars, alors que les détenteurs de stocks options avaient la possibilité mercredi de vendre une partie de leurs actions, pour un montant total potentiel de 47,2 milliards de dollars.

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