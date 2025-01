Wall Street termine sur une bonne note avant la Fed

(AOF) - Les marchés américains ont clôturé en zone positive. Ils ont été soutenus par le rebond des valeurs technologiques après les secousses de la veille générées par les annonces de la start up chinoise DeepSeek, spécialisée dans l'IA. Côté statistiques, la confiance des consommateurs a reculé en janvier aux États-Unis, à rebours des attentes des analystes. Les investisseurs prendront connaissance mercredi soir de la décision de politique monétaire de la Fed, la première de 2025 et de l'ère Trump II. Le Dow Jones a progressé de 0,31% à 44850 points et le Nasdaq de 2,03% à 19733 points.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, la confiance des consommateurs mesurée par le Conference Board est ressortie à 104,1 en janvier, contre un consensus de 105,7. L’indicateur était ressorti à 109,5 en décembre.

Les commandes de biens durables ont progressé de 0,3% en décembre aux Etats-Unis après un recul de 0,1% en novembre. Elles étaient anticipées en hausse de 0,4%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Boeing

Le constructeur aéronautique Boeing a publié ses résultats de l'année 2024 d'où ressort une perte de 11,8 milliards de dollars contre 2,24 milliards de dollars en 2023. La perte par action s'élève à 18,36 dollars contre 3,67 dollars. Les revenus en 2024 ont reculé de 14% à 66,5 milliards de dollars. Le flux de trésorerie d'exploitation est négatif à hauteur de 12,08 milliards de dollars alors qu'il était positif en 2023 : 5,96 milliards de dollars. Les revenus de sa division "Commercial Airplanes" ont chuté de 33% à 22,86 milliards de dollars.

General Motors

General Motors se replie nettement à Wall Street alors que le groupe a annoncé que son bénéfice net devrait atteindre 11,2 à 12,5 milliards de dollars en 2024, dépassant le consensus de 10,8 milliards. Le constructeur américain affiche une perte nette de près de 3 milliards de dollars au quatrième trimestre du fait des provisions enregistrées pour sa restructuration en Chine. Reste que le chiffre d'affaires de 47,7 milliards de dollars et le bénéfice par action ajusté de 1,92 dollar ont dépassé les attentes.

Jetblue

Jetblue Airways dévisse à Wall Street après la publication de ses résultats trimestriels. La compagnie aérienne américaine affiche une perte par action ajustée de 0,21 dollar pour un chiffre d'affaires de 2,3 milliards de dollars, des chiffres meilleurs qu'attendu par les analystes." Nous espérons atteindre une marge d'exploitation positive en 2025 en nous appuyant sur les progrès réalisés en 2024", déclare la directrice financière Ursula Hurley.

Marriott

Marriott International annonce que 2024 a été pour le groupe une nouvelle année de forte croissance à l'échelle mondiale, avec un nombre record de 123 000 ouvertures de chambres brutes, une croissance nette des chambres de 6,8 % sur l'ensemble de l'année 2024 et plus de 577 000 chambres dans le pipeline de développement de la société à fin 2024. Marriott souligne qu'il a continué d'élargir son offre de produits durant l'année écoulée "pour tous les types de voyages et dans tous les segments, du milieu de gamme abordable au luxe".

Nvidia

Les actions des sociétés américaines liées à l'intelligence artificielle sont en hausse après la déroute de lundi liée aux annonces d'hier de la start-up chinoise DeepSeek concernant un modèle d'intelligence artificielle plus performant que ChatGPT et moins couteux. Nvidia rebondit après avoir chuté de 17% lundi et perdu un record de 593 milliards de dollars de sa valeur de marché en une journée.