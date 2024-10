Wall Street termine sans tendance claire

(AOF) - Les marchés américains ont clôturé la dernière séance de la semaine en ordre dispersé. L'incertitude prédomine avant le scrutin présidentiel du 5 novembre alors que sont attendus, avant cette échéance, les résultats des sociétés technologiques à très forte capitalisation, dont Alphabet, Apple et Microsoft. Côté statistiques, les commandes biens durables sont ressorties plus élevées qu'anticipé et l'indice de la confiance des consommateurs du Michigan supérieur au consensus. Le Dow Jones a reculé de 0,61% à 42114 points tandis que le Nasdaq a gagné 0,56% à 18518 points.

Western Digital (+4,72% à 69,45 dollars) s'est glissé parmi les principales progressions de l'indice S&P 500, galvanisé par la présentation de résultats plus solides qu'escompté. Le fabricant de disques durs a bénéficié de la forte demande pour ses produits destinés à des applications destinées au cloud. Ils ont représenté 54% de ses revenus totaux. Neutre sur la valeur, UBS a relevé son objectif de cours de 72 dollars à 78 dollars.

Les chiffres économiques du jour

L'indice de la confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est ressorti à 70,5 en octobre, dépassant le consensus de 68,9 et son niveau de septembre, 70,1.

Les commandes de biens durables ont reculé de 0,8% en septembre aux Etats-Unis alors que les économistes anticipaient un repli de 1%. Elles étaient stables en août. Hors transport, elles ont augmenté de 0,4% après une progression de 0,5% en août. Sur cette base, les commandes de biens durables étaient anticipées en repli de 0,1%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Apple

KeyBanc a abaissé sa recommandation sur Apple de Pondération sectorielle à Sous-pondération, selon une source de marché. Selon les données préliminaires d'IDC, les livraisons de smartphones en Chine ont augmenté de 3,2 % en glissement annuel pour atteindre 68,8 millions d'unités au troisième trimestre 2024. Les ventes d'Apple ont reculé de 0,3%. La firme américaine détient une part de marché de 15,6% contre 16,1% un an auparavant.

Capri

Jennifer Rochon, juge fédérale de Manhattan, a bloqué hier l'acquisition du groupe de prêt-à-porter Capri par son concurrent Tapestry, "au motif que cette union affaiblirait la concurrence". En avril dernier, la Federal Trade Commission (FTC) avait intenté une action en justice pour bloquer cette acquisition de Tapestry dont le montant s'élève à 8,5 milliards de dollars. Capri a l’intention de faire appel conjointement avec Tapestry, suite à ce blocage. Tapestry estime que cette décision est "décevante et erronée sur le plan des faits et du droit."

Colgate-Palmolive

Le chiffre d'affaires net de Colgate-Palmolive a augmenté de 2,4% à 5,03 milliards de dollars au troisième trimestre. Sur cette période, le bénéfice par action dilué est en hausse de 5% à 0,90 dollar. Sa marge brute sur ce trimestre ressort à 3,07 milliards de dollars contre 2,88 milliards de dollars il y a un an. Le résultat net s'élève à 776 millions de dollars contre 747 millions de dollars. Le bénéfice d'exploitation a aussi progressé passant de 1,03 milliard de dollars à 1,07 milliard de dollars.

Spirit Airlines

Spirit Airlines est attendu en hausse de près de 17% en pré-marché à Wall Street après avoir déclaré dans un document transmis à la SEC, le gendarme des marchés américains, qu’elle avait "identifié environ 80 millions de dollars de réductions de coûts annualisées qu'elle prévoit de commencer à mettre en œuvre au début de 2025". La compagnie aérienne précise que ces réductions de coûts sont "principalement motivées par une réduction des effectifs proportionnelle au volume de vols prévu de la société".