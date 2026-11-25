Wall Street termine sans direction claire, la tech parvient à limiter ses pertes

Un opérateur à la Bourse de New York, le 4 août 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a clôturé orientée en baisse mercredi, toutefois bien loin de la chute observée plus tôt dans la séance, le mouvement massif de vente des titres liés à l'intelligence artificielle (IA) ayant laissé place à des cessions plus ciblées.

L'indice Nasdaq a cédé 0,62 % et l'indice élargi S&P 500 a perdu 0,25 %. Seul le Dow Jones est parvenu à terminer en territoire positif, gagnant 0,33 %.

La sanction du marché avait été bien plus brutale en première partie de journée : l'indice Nasdaq a perdu plus de 4 % et peu d'entreprises sont parvenues alors à se maintenir dans le vert.

"Ce matin, nous étions à un niveau où l'on avait l'impression qu'il n'y avait plus d'espoir, mais en réalité, c'est souvent dans ces moments-là que l'on assiste à un renversement de tendance", juge auprès de l'AFP Scott Zelniker gestionnaire du cabinet Zelniker Dorfman Private Wealth.

Anthropic, géant de l'IA arrivé en Bourse il y a une semaine à peine, est parvenu à clôturer à 82,79 dollars (+1,08 %), toujours en deçà de son prix introductif mais neuf dollars plus cher qu'à son plus bas de la journée.

Même constat pour Dell, dont les résultats trimestriels, supérieurs aux attentes, ont été initialement mal accueillis. L'action a finalement grappillé 0,60 % à 297,06 dollars.

Pour M. Zelniker, Wall Street se trouve désormais dans une dynamique baissière, ce qui provoque des remous, accentués par la période de fin d'année, habituellement désertée par les investisseurs. Le moindre mouvement y prend alors plus d'ampleur.

La place américaine restera fermée jeudi pour le jour férié de Thanksgiving.

"Les craintes d'un ralentissement marqué des dépenses d'investissement, alimentées par la baisse des commandes de semi-conducteurs, de centres de données (...) ont entraîné une révision à la baisse des prévisions de bénéfices pour 2027", ce qui touche durablement le cours des acteurs de l'IA, relève Jose Torres, analyste de la plateforme Interactive Brokers.

L'euphorie provoquée lundi par le retour de Jensen Huang à la tête du géant américain des puces Nvidia n'aura duré qu'une séance. Le titre a encore perdu 3,91 % mercredi, à 149,30 dollars.

Après un enthousiasme quasi sans failles et généralisé pour l'IA depuis quatre ans, Scott Zelniker s'attend à ce que les investisseurs se montrent de plus en plus sélectifs, n'hésitant pas à sanctionner les entreprises dont ils jugent les bénéfices trop maigres.

La dynamique d'aversion au risque a provoqué un rebond de la demande en bons du Trésor et fait mécaniquement baisser leurs taux. Vers 21H25 GMT, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'État américain évoluait ainsi à 4,87 % contre 4,93 % à la clôture la veille.

Sur le plan macroéconomique, la journée a aussi été chargée.

La croissance américaine pour le troisième trimestre a été revue en forte hausse (à 4,3 % en rythme annualisé) et l'indice d'inflation PCE est ressorti en accélération en octobre, à +3,8 %.

Washington a également annoncé une nouvelle série de droits de douane visant les produits exportés par ses principaux partenaires commerciaux, dont la Chine, l'Union européenne (UE) ou le Japon.

Mais ces éléments n'ont pas donné lieu à une réévaluation des anticipations sur les futures décisions monétaires de la Réserve fédérale (Fed).

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