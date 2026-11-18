Un opérateur à la Bourse de New York, le 16 novembre 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a clôturé en ordre dispersé mercredi, les investisseurs ayant rapidement tourné leur attention des résultats solides de Nvidia vers l'imminence des premiers pas à Wall Street d'Anthropic, créateur de l'agent IA Claude.

Le Dow Jones a reculé de 1,11 %, l'indice élargi S&P 500 a cédé 0,23 % tandis que l'indice Nasdaq a gagné 0,42 %.

"Les résultats solides de Nvidia", publiés la veille, "n'ont pas suffi à soutenir Wall Street", remarque Jose Torres, d'Interactive Brokers.

Le géant américain des puces a généré au troisième trimestre un chiffre d'affaires et un bénéfice net tous deux doublés sur un an. Il a aussi relevé ses prévisions pour l'année à venir.

Ces performances ont d'abord été saluées, le titre Nvidia prenant près de 3 % à l'ouverture... avant de finalement tomber de 2,89 %, accentuant des pertes qui ont dépassé plus de 1.000 milliards de dollars de capitalisation boursière sur les deux dernières semaines.

"Le départ du patron Jensen Huang", impliqué dans un scandale mêlant adultère et possible espionnage, "continue de peser sur le marché et exerce des pressions sur l'ensemble du secteur de l'intelligence artificielle", estime auprès de l'AFP Peter Cardillo, analyste de Spartan Capital Securities.

Les valeurs de l'IA restent aussi malmenées par un cocktail d'inquiétudes sur le futur des centres de données, les restrictions à l'exportation de puces et l'absence de rentabilité d'un certain nombre d'acteurs.

Le reste des semi-conducteurs a terminé en ordre dispersé : Micron a perdu 1,00 %, SK hynix a lâché 0,11 % tandis que Broadcom a gagné 3,64 % et AMD, 5,31 %.

Tous les regards sont désormais tournés sur l'introduction en Bourse historique du géant de l'IA Anthropic, attendue jeudi.

Des premiers pas réussis pourraient "atténuer les préoccupations qui dominent actuellement les marchés", souligne M. Cardillo.

Les observateurs anticipent un vif engouement : selon la chaîne américaine CNBC, la demande des investisseurs a atteint près de huit fois le nombre de titres qui seront effectivement mis en vente, un ratio supérieur à celui de SpaceX lors de son arrivée en Bourse, en juin.

Côté macroéconomique, la place américaine a été quelque peu freinée par la perspective d'un resserrement monétaire supplémentaire de la banque centrale américaine (Fed), note M. Cardillo.

Un des responsables les plus influents de la Fed, Christopher Waller, s'est notamment dit mercredi "très inquiet" du niveau de l'inflation et a plaidé pour "frapper les esprits" en relevant résolument les taux d'intérêt.

Et selon le compte-rendu ("minutes") de la dernière réunion de la Fed, "presque tous" les banquiers centraux américains estimaient fin octobre qu'il faudrait "vraisemblablement" relever les taux directeurs à l'avenir pour calmer l'inflation.

Des conditions de financement durcies sont de nature à pénaliser les bénéfices des entreprises.

Au tableau des valeurs, l'éditeur américain Take-Two Interactive, maison mère de Rockstar, a profité (+6,22 % à 216,61 dollars) du lancement de la superproduction "GTA VI", encensée par la critique.

La chaîne d'hypermarchés Target (+3,99 % à 165,90 dollars) a été récompensée pour ses résultats trimestriels et des prévisions annuelles musclées.

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