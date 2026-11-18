La Bourse de New York, le 10 novembre 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a clôturé en ordre dispersé mercredi, les investisseurs ayant rapidement tourné leur attention des résultats solides de Nvidia vers les premiers pas imminents d'Anthropic à Wall Street, créateur de l'agent IA Claude.

Le Dow Jones a reculé de 1,11 %, l'indice élargi S&P 500 a cédé 0,23 % tandis que l'indice Nasdaq a gagné 0,42 %.

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