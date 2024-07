Wall Street termine prudente, en ordre dispersé, au début d'une semaine chargée

Le parquet du New York Stock Exchange ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a conclu en ordre dispersé lundi non loin de l'équilibre, se montrant prudente avant de multiples résultats de sociétés, une réunion de la Fed et un rapport sur l'emploi cette semaine.

L'indice Dow Jones a cédé 0,12% à 40.539,93 points, le S&P 500 a grappillé 0,08% à 5.463,54 points et le Nasdaq, où domine la technologie, a pris 0,07% à 17.370,20 points.

"C'est une grosse semaine avec les résultats de Microsoft, Meta et Apple et nous avons une réunion de la Réserve fédérale", a résumé Peter Cardillo de Spartan Capital.

"Je ne m'attends pas à de changement monétaire", dès mercredi "mais je pense que la Fed va sans doute donner un indice signalant la possibilité d'une réduction des taux en septembre", lors de la prochaine réunion, a ajouté l'analyste.

Ces taux d'intérêt au jour le jour qui gouvernent tous les autres coûts du crédit sont au plus haut depuis 22 ans, situés entre 5,25% et 5,50%.

Les investisseurs ont été encouragés vendredi par l'évolution de l'inflation aux Etats-Unis qui a continué à ralentir, selon l'indice PCE de juin. Sur un an, l'inflation est revenue à 2,5% le mois dernier, contre 2,6% au mois de mai, selon les données publiées vendredi par le département du Commerce.

"Il est évident que le processus de désinflation est en cours. (...) C'est une évolution majeure", a souligné Nathan Sheets, chef économiste de Citi, auprès de l'AFP.

Sur le marché obligataire, les taux à dix ans descendaient à 4,17%.

En fin de semaine, le marché va aussi guetter les chiffres officiels de l'emploi pour juillet. Les nouvelles embauches devraient ralentir un peu à 190.000 contre 206.000 et le taux de chômage rester à 4,1%, selon les prévisions de MarketWatch.

A la cote, l'action McDonald's a bondi de 3,74% à 261,42 dollars même si les ventes de l'enseigne de restauration rapide a vu ses ventes reculer au deuxième trimestre, pour la première fois depuis la pandémie de Covid.

Que ce soit aux Etats-Unis, en Chine, en France ou au Proche-Orient, les clients se sont moins pressés chez McDonald's qui souffre aussi d'un boycott dans certaines régions liés à la guerre à Gaza.

Le chiffre d'affaires a reculé de 8% à 6,49 milliards de dollars (-1% à données comparables) et son bénéfice net a plongé de 12% à 2,02 milliards de dollar. Mais les investisseurs ont été sensibles au fait que la chaîne va prolonger sa promotion de "repas à 5 dollars" qui a attiré plus de clients à petits revenus.

Le titre 3M s'est réajustée (-1,57%) après son envolée vendredi (+16%) alors que le conglomérat a rehaussé sa prévision de bénéfice annuel.

Après une grosse chute en milieu de semaine dernière, Tesla s'est repris un peu, gagnant 5,60% à 232,10 dollars.

Nasdaq