Wall Street termine proche de l'équilibre et sans direction claire après Noël

La façade du New York Stock Exchange ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SPENCER PLATT )

La bourse de New York a terminé non loin de l'équilibre et en ordre dispersé jeudi, peinant à trouver un véritable élan dans un marché en manque de catalyseurs, avec un faible volume d'échanges au lendemain de Noël.

Le Dow Jones a grappillé 0,07%, l'indice Nasdaq a lâché 0,05% et l'indice élargi S&P 500 a perdu 0,04%.

Nasdaq