Wall Street termine proche de l'équilibre et sans direction claire après Noël

Des opérateurs du New York Stock Exchange ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SPENCER PLATT )

La bourse de New York a terminé non loin de l'équilibre et en ordre dispersé jeudi, peinant à trouver un véritable élan dans un marché en manque de catalyseurs, avec un faible volume d'échanges au lendemain de Noël.

Le Dow Jones a grappillé 0,07%, l'indice Nasdaq a lâché 0,05% et l'indice élargi S&P 500 a perdu 0,04%.

"Le marché a alterné entre petites pertes et petits gains tout au long de la journée", a commenté auprès de l'AFP Steve Sosnick, d'Interactive Brokers, selon qui la journée "n'a pas été riche en événements".

Après une ouverture en baisse, la plupart des capitalisations géantes ont continué sur cette voie, dont Nvidia (-0,26%), Amazon (-0,87%), Microsoft (-0,28%), Alphabet (-0,24%), Meta (-0,72%) ou encore Tesla (-1,76%) ont tous terminé dans le rouge.

En revanche, Apple (+0,36%) a réussi à sortir son épingle du jeu, le titre ayant même atteint son plus haut niveau historique en séance, à 260 dollars, poussé par la confiance des investisseurs.

En outre, "les petites valeurs ont légèrement rebondi", selon M. Sosnick.

D'après l'analyste, "il ne s'agit pas d'une remontée significative, mais la meilleure performance de la journée est certainement celle de l'indice Russell 2000", qui réunit 2.000 PME.

Côté indicateurs, la place américaine n'a pas franchement réagi à la publication jeudi matin des demandes hebdomadaires d'allocations chômage, qui se sont établies à 219.000 la semaine dernière, contre 225.000 attendus, selon le consensus de Market Watch.

Ces chiffres demeurent toutefois "un élément positif pour l'économie", selon M. Sosnick.

Au tableau des valeurs, les acteurs des cryptomonnaies ont suivi la chute du bitcoin, qui s'établissait à 95.533 dollars (-2,94%) vers 21H30 GMT.

Le géant japonais de l'automobile Honda a terminé en beauté à New York (+4,11%) toujours poussé par l'ouverture lundi de négociations sur une fusion avec son compatriote Nissan.

Leur objectif est d'associer leurs forces pour négocier le virage stratégique de l'électrique, dominé par l'américain Tesla et les groupes chinois, BYD en tête.

Recherché depuis plusieurs jours, le fabricant de semi-conducteur Broadcom a terminé dans le vert (+2,37%), profitant encore de ses bons résultats et d'un enthousiasme du marché pour l'intelligence artificielle (IA).

Le géant de la pharmacie Walgreens Boots Alliance a progressé (+5,33%), "tentant d'inverser la longue période de pertes qui a vu l'action chuter de 43% depuis le début du mois de juin", a observé dans une note Patrick O'Hare, de Briefing.com.

