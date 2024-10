Wall Street termine proche de l'équilibre, aidée par de bons chiffres de l'emploi

De opérateurs du New York Stock Exchange ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Michael M. Santiago )

La Bourse de New York a clôturé proche de l'équilibre mercredi, soutenue par de bons indicateurs concernant l'emploi dans le secteur privé, qui ont contrebalancé les résultats défavorables de certaines grandes entreprises.

Le Dow Jones a pris 0,09%, l'indice Nasdaq 0,08% et l'indice élargi S&P 500 0,01%.

La place new-yorkaise a été soulagée par les résultats encourageants de l'enquête ADP/Stanford Lab publiée mercredi, selon laquelle les entreprises du secteur privé aux Etats-Unis ont créé 143.000 emplois en septembre, soit plus qu'au mois d'août et plus qu'attendu par les analystes.

L'enquête "arrive à un moment où nous sommes préoccupés par la faiblesse du marché de l'emploi, donc je pense que cela a été bien reçu", a expliqué à l'AFP Art Hogan de B. Riley Wealth Management.

"Les marchés poussent un soupir de soulagement" grâce à ce rapport qui "ajoute de la crédibilité à l'argument selon lequel les conditions économiques et de travail restent solides", a avancé José Torres, d'Interactive Brokers, dans une note.

Le marché obligataire s'est tendu après la publication du rapport ADP. Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans est remonté à 3,78% contre 3,73% la veille en clôture.

Wall Street attends désormais la publication, vendredi, du rapport gouvernemental sur la création d'emplois en septembre aux Etats-Unis, secteurs privé et public confondus.

Le marché du pétrole s'est essoufflé en fin de séance mercredi après un envol initial, les inquiétudes des opérateurs quant à l'augmentation de production de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) l'emportant sur le regain de tension au Moyen-Orient.

Après un fléchissement de Wall Street la veille, l'anxiété s'est en effet peu à peu "dissipée" aujourd'hui ; "pour le moment, la majeure partie de l'attaque a été repoussée, les dommages sont minimes et les infrastructures pétrolières n'ont pas été endommagées", a soulevé M Hogan.

A la cote, les actions de l'assureur santé Humana ont chuté de 11,79% après l'annonce de changements concernant l'évaluation de ses plans Medicare.

Le groupe américain de vêtements et équipements sportifs Nike (-6,77%) a fait face aux conséquences de ses résultats en recul, quoique meilleurs que les attentes du consensus.

Le secteur de l'automobile a également été en perte de vitesse. Malgré la publication de chiffres de livraisons conformes aux prévisions, le spécialiste des véhicules électriques Tesla a cédé 3,49% en fin de séance, les investisseurs s'attendant à mieux.

Le groupe automobile américain Ford a pour sa part perdu 2,51% à cause d'un ralentissement des ventes aux Etats-Unis.

"Bien qu'il y ait quelques problèmes spécifiques à certaines entreprises (...), le marché dans son ensemble semble se maintenir correctement", a soutenu Art Hogan.

