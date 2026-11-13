Wall Street termine orientée en baisse, le secteur des puces boudé

Un opérateur à la Bourse de New York, le 28 septembre 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La Bourse de New York a clôturé globalement en baisse vendredi, tirée vers le bas par la désaffection des investisseurs pour les puces, maillons essentiels de l'intelligence artificielle (IA), à l'issue d'une semaine marquée par le scandale Nvidia.

L'indice Nasdaq, qui rassemble les principaux titres technologiques, a cédé 0,91 % et l'indice élargi S&P 500 a reculé de 0,40 %. Seul le Dow Jones est parvenu à grappiller 0,10 %.

"La prudence à l'égard des valeurs technologiques et des semi-conducteurs a persisté aujourd'hui", remarque auprès de l'AFP Angelo Kourkafas, analyste du gestionnaire de fortune Edward Jones.

Selon lui cela s'explique par l'introduction prochaine à Wall Street d'Anthropic, le concepteur de l'assistant d'intelligence artificielle Claude, et la publication dans quelques jours des résultats trimestriels de Nvidia.

Le groupe de puces est empêtré dans une affaire liant son cofondateur et ex-patron Jensen Huang - il a démissionné de ses fonctions jeudi -, accusé de plusieurs relations extra-conjugales dont l'une avec une espionne chinoise présumée.

"Des éléments de plus en plus nombreux indiquent que les puces de l'entreprise tombent entre de mauvaises mains en Chine" en dépit des restrictions d'exportation américaines, souligne Jose Torres, analyste de la plateforme Interactive Brokers.

Selon lui, "l'ensemble du secteur des semi-conducteurs est malmené en ce vendredi 13, les investisseurs craignant que le durcissement de la réglementation et le renforcement de la surveillance ne pèsent sur les perspectives de chiffre d'affaires et de bénéfices".

Nvidia doit partager ses performances trimestrielles mardi après la clôture. Son titre a perdu 3,13 % pour la dernière séance de la semaine et dégringolé de plus de 13 % depuis le week-end et les premières révélations.

Ses concurrents ont aussi souffert vendredi à l'image de Broadcom (-4,76 %) ou AMD (-8,75 %).

Inquiétudes sur l'inflation

En parallèle, le marché a accueilli de nouvelles données d'inflation.

"Bien sûr, nous avons constaté une hausse des prix à la production (PPI) légèrement inférieure aux prévisions (pour le mois d'octobre, ndlr), mais le taux en glissement annuel indique néanmoins une inflation à un niveau inquiétant", juge Angelo Kourkafas.

L'indice a progressé de 6,5 % sur un an. Il fait suite à la publication plus tôt dans la semaine de l'indice des prix à la consommation (CPI) qui a montré que les pressions restaient vives, et pas seulement du côté de l'énergie.

De l'avis des investisseurs, cela devrait contraindre la banque centrale américaine (Fed) à relever ses taux directeurs en décembre et au moins une fois supplémentaires début 2027.

Dans ce contexte, les taux obligataires américains, thermomètres des perspectives inflationnistes, ont progressé. Le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'État évoluait à 5,15 % vers 21H25 GMT contre 5,13 % à la clôture la veille.

Au tableau des valeurs, Microsoft (+0,17 % à 519,80 dollars) est parvenu à terminer dans le vert.

L'entreprise a présenté ses excuses pour la panne mondiale qui touche ses logiciels en ligne depuis jeudi et annoncé une "large reprise" de ses services.

La start-up américaine de puces Cerebras a fait exception à la mauvaise passe du secteur après avoir annoncé un bond de son chiffre d'affaires au troisième trimestre. Les investisseurs ont aussi apprécié le relèvement des prévisions financières du groupe et l'annonce de partenariats avec des "hyperscalers", les quelques entreprises qui maîtrisent toute la chaîne de l'IA.

Son titre a gagné 11,22 % à 108,72 dollars.

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