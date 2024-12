Wall Street termine la semaine sur une note maussade

Des opérateurs du New York Stock Exchange ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a terminé la semaine en berne, les investisseurs procédant à des ajustements de positions avant la fin de l'année, dans un marché aux échanges réduits.

Le Dow Jones a chuté de 0,77%, l'indice Nasdaq a perdu 1,49% et l'indice élargi S&P 500 a lâché 1,11%.

"La baisse d'aujourd'hui a pris les gens par surprise", a commenté auprès de l'AFP Steve Sosnick, d'Interactive Brokers, qui ajoute que "les ventes ont touché tous les secteurs" sans "qu'il n'y ait de catalyseur particulier".

"Nous approchons de la fin de l'année, (des investisseurs) ont procédé à des ajustements de position de dernière minute", selon Peter Cardillo, de Spartan Capital.

M. Sosnick a toutefois précisé que "la chute peut sembler plus brutale que d'habitude, en partie car les volumes d'échanges sont faibles" en cette période de fêtes. Cela peut entraîner une forte volatilité des indices, à la hausse comme à la baisse.

La montée des taux obligataires a également pu "freiner le marché", a avancé M. Cardillo.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans s'est tendu à 4,62%, contre 4,58% la veille en clôture.

Le marché semble, dans tous les cas, être passé à côté d'un "Santa Claus rally" (rebond du Père Noël), la période des cinq dernières séances de l'année qui, en général, sourit aux investisseurs.

Au tableau des valeurs, tous les principaux secteurs ont terminé dans le rouge et "les pertes des grandes capitalisations ont pesé sur l'ensemble du marché", a observé dans une note Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Les "Sept Magnifiques", le surnom donné aux grands noms du secteur technologique, ont tous reculé, à l'image d'Alphabet (-1,55%), Amazon (-1,45%), Nvidia (-2,09%), Tesla (-4,95%) ou Apple (-1,32%).

Palantir (-3,73%) ou Super Micro Computer (-5,22%) ont aussi fait partie des titres ayant tiré les indices vers les bas.

Les valeurs énergiques, qui étaient parvenues à garder la tête hors de l'eau en début de séance, ont été les moins touchées par le mouvement baissier du jour, à l'image d'ExxonMobil (-0,01%), de Chevron (+0,01%), de ConocoPhillips (+0,03%) ou encore d'EOG Resources (+0,49%).

Le bitcoin a poursuivi sa chute, entraînant les acteurs des cryptomonnaies comme MicroStrategy (-3,24%), Coinbase (-3,17%), Robinhood (-3,37%) et Riot Platforms (-4,85%).

Vers 21H40, la star des monnaies numériques reculait de 1,21% à 94.535 dollars.

Le géant agroalimentaire Lamb Weston, considéré comme le plus grand producteur de frites au monde a gagné du terrain (+2,63%) après avoir chuté de plus de 20% la semaine dernière suite à la publication d'une perte surprise et l'abaissement drastique de ses prévisions annuelles.

Le géant japonais de l'automobile Honda a avancé de 1,37%, toujours poussé par l'ouverture en début de semaine de négociations sur une possible fusion avec son compatriote Nissan.

Leur objectif est d'associer leurs forces pour négocier le virage stratégique de l'électrique, dominé par l'Américain Tesla et les groupes chinois, BYD en tête.

