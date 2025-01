Wall Street termine la semaine positivement avant Trump

Le groupe financier State Street recule après avoir dévoilé une collecte plus faible que prévu. Au quatrième trimestre, le bénéfice net a bondi à 783 millions de dollars, soit 2,46 dollars par action, contre 210 millions de dollars, un an auparavant. Il est ressorti à 2,60 dollars hors éléments exceptionnels, soit 16 cents de mieux qu'attendu. Les revenus ont progressé de moins de 12% à 3,41 milliards de dollars, sachant que le marché visait 3,34 milliards de dollars.

Deuxième plus forte hausse de l'indice S&P 500, l'action Intel gagne 6,63% à 20,97 dollars à la faveur de rumeurs de presse selon lesquelles une société essayerait d'acquérir Intel, "dans son ensemble". SemiAccurate, une lettre d'information axée sur la technologie, aurait eu en sa possession un e-mail évoquant un tel scénario. Fin septembre, le fabricant de semi-conducteurs en difficulté avait déjà été l'objet de rumeurs à propos de marques d'intérêts. Les noms du concepteur de puces, Arm Holdings, et du spécialiste des puces pour smartphones, Qualcomm, avaient circulé.

La production industrielle a progressé de 0,9% en décembre aux Etats-Unis après une augmentation de 0,3% en novembre. Elle était attendue en hausse de 0,3%. Le taux d'utilisation des capacités de production est passé de 77% à 77,6% entre novembre et décembre. Le consensus s'élevait à 77%.

1,483 million de permis de construire ont été enregistrés en décembre en rythme annuel aux Etats-Unis. Le consensus visait 1,460 million, après 1,493 million en novembre. De plus, 1,499 million de mises en chantier ont été enregistrées le mois dernier en rythme annuel. Le consensus visait 1,330 million, après 1,294 million en novembre.

SLB a gagné 6,06% à 43,58 dollars après la publication de bons résultats pour l'année qui vient de s'écouler. "2024 a été une année faste pour SLB, car nous avons réussi à naviguer dans des conditions de marché en évolution pour assurer la croissance du chiffre d'affaires et de l'Ebitda, l'expansion des marges et un solide flux de trésorerie disponible", a déclaré Olivier Le Peuch, président-directeur général de SLB. Sur cette période, le bénéfice net part du groupe a augmenté de 6% à 4,46 milliards de dollars.

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé la dernière séance de la semaine dans le vert avant l'intronisation ce lundi de Donald Trump. Une journée spéciale sera marquée par la fermeture de Wall Street en raison de la commémoration de la naissance de Martin Luther King. Vendredi, les permis de conduire et les mises en chantier en décembre sont ressortis supérieurs aux attentes. Du côté des valeurs, le groupe SLB a vu son titre bondir à la faveur d'une solide performance en 2024. Le Dow Jones a progressé de 0,78% à 43 487 points tandis que le Nasdaq a gagné 1,51% à 19630 points.

