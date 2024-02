Wall Street termine la semaine en ordre dispersé

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé sans direction claire pour la dernière séance de la semaine. Cette séance, marquée par l'absence de statistiques majeures, a, une nouvelle fois, été rythmée par une salve de résultats d'entreprises. LeS&P-500 a clôturé pour la première fois de son histoire au-dessus de 5000 points, soutenu par les plus grosses capitalisations. Côté valeurs, PepsiCo a fini sur une note baissière après avoir déçu les investisseurs au niveau de ses revenus et de ses prévisions. Le Dow Jones a perdu 0,14% à 38671 points tandis que le Nasdaq a progressé de 15990 points.

L'action PepsiCo a perdu 3,55% à 167,67 dollars et figure parmi les principaux reculs de l’indice S&P 500. Le géant du soda, qui possède également les chips Frito-Lay et les biscuits Quaker Foods, est en perte de vitesse. Non seulement ses revenus en fin d’année n’ont pas été à la hauteur des anticipations des analystes, mais ses prévisions pour 2024 ont aussi déçu. La hausse des prix de ses produits a affaibli la demande des consommateurs pour ses snacks et ses boissons. Son concurrent Coca-Cola fera connaitre sa performance pour le quatrième trimestre le 13 février.

Les chiffres économiques du jour

Aucune statistique d'importance n'est attendue ce jour.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Capri

Propriétaire des marques Michael Kors, Jimmy Choo et Versace, Capri a généré au troisième trimestre fiscal 2024 des revenus à hauteur de 1,43 milliard de dollars, soit une diminution de 5,6 % par rapport à l'année dernière. Sur cette période, le revenu d'exploitation s'est élevé à 122 millions de dollars et la marge d'exploitation à 8,5% contre 236 millions de dollars et 15,6% l'année précédente. Sur ce trimestre, le bénéfice net s'est élevé à 105 millions de dollars, soit 0,88 dollar par action diluée, contre 225 millions de dollars, soit 1,72 dollar par action diluée, l'année précédente.

Duke Energy

Le bénéfice par action ajusté de Duke Energy pour le quatrième trimestre 2023 est de 1,51 dollar, contre 1,11 dollar au quatrième trimestre 2022. La société énergétique a dégagé un bénéfice par action de 5,56 dollars pour l'année 2023 contre 5,27 dollars en 2022. Pour 2024, l'entreprise anticipe un BPA ajusté compris entre 5,85 et 6,10 dollars. En outre, le groupe a dévoilé son plan d'investissement quinquennal en hausse à 73 milliards de dollars qui soutiendra sa transition énergétique. Il vise une croissance de ses bénéfices de 5 à 7% jusqu'en 2028.

Expedia

Expedia est attendu en baisse de plus de 16% en pré-marché à Wall Street après la publication de ses résultats du quatrième trimestre. En cause, les réservations brutes, qui déçoivent à 21,67 milliards de dollars du fait notamment du conflit du Proche-Orient, malgré une hausse de 6% sur un an. Le chiffre d'affaires du trimestre est en ligne avec les attentes à 2,88 millions de dollars avec un bénéfice par action ajusté à 1,72 dollar contre 1,69 attendu. Selon Reuters, la directrice financière a accusé la baisse des prix des billets d'avoir pesé sur le montant des réservations.

Illumina

lllumina est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé prévoir un chiffre d'affaires 2024 à peu près égal à celui de 2023. Le spécialiste américain des produits de diagnostic précise que son chiffre d'affaires du quatrième trimestre était en hausse de 4% sur un an à 1,12 milliard de dollars contre 1,09 milliard attendu, avec un bénéfice par action ajusté à 0,14 dollar pour le trimestre (contre 0,02 dollar attendu). Le nouveau PDG Jacob Thaysen attribue ce succès aux "ventes d'instruments et de consommables NovaSeq X".

PepsiCo

PepsiCo, dont le titre recule de 1% en pré-Bourse, a raté le consensus par rapport au chiffre d'affaires de son quatrième trimestre. Sur la période écoulée, le bénéfice ajusté par action se situe à 1,78 dollar, ressortant supérieur au consensus (1,72 dollar). Les revenus s'élèvent à 27,9 milliards de dollars contre 28,4 milliards de consensus et 28 milliards un an avant.

Pinterest

Pinterest a annoncé anticiper un chiffre d'affaires pour le trimestre en cours situé entre 690 et 705 millions de dollars, ce qui est inférieur aux 702,6 millions de dollars estimés en moyenne par les analystes. La plateforme d'images a déclaré un bénéfice par action ajusté de 53 cents, dépassant le consensus: 51 cents. Néanmoins, son chiffre d'affaires de 981,3 millions de dollars est légèrement inférieur aux 990,18 millions de dollars attendus. La société a affiché une marge EBITDA ajustée élevée de 37 %, supérieure aux 36,2% prévus par les analystes.

Take Two

Take Two Interactive Software devrait nettement reculer en raison après avoir abaissé ses objectifs annuels. Au troisième trimestre, clos fin décembre, le propriétaire de la franchise Grand Theft Auto a essuyé une perte nette de 91,6 millions de dollars représentant 54 cents par action contre une perte de 153,4 millions de dollars et 91 cents, un an auparavant. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 71 cents, à comparer aux attentes du marché de 72 cents.