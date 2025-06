Wall Street termine la semaine en hausse après les chiffres de l'emploi

(AOF) - Les marchés américains ont clôturé la semaine sur une note positive. L'économie américaine a créé plus d'emplois que prévu le mois dernier, tandis que le taux de chômage est resté stable, a montré le rapport sur l'emploi. Tesla s'est repris au lendemain de son plongeon d'environ 15% dû aux attaques réciproques entre son cofondateur Elon Musk et Donald Trump. Ce dernier a par ailleurs annoncé une rencontre lundi à Londres entre des délégations américaine et chinoise pour discuter d'un accord commercial. Le Dow Jones a progressé de 1,05% à 42762 points et le Nasdaq de 1,20% à 19529 points.

Tesla s'est repris (+3,67 %, à 295,14 dollars) au lendemain d’une chute de 14,26 %, qui a coûté à l’entreprise 152,37 milliards de dollars de capitalisation boursière. L’origine de cette chute n’est pas bien compliquée à trouver, il suffit de se rendre soit sur le réseau social d’Elon Musk, X, soit sur celui de Donald Trump, Truth. Jeudi, le premier a fustigé le projet de loi budgétaire du second, indiquant sur X : " ce projet de loi de dépenses du Congrès, massif, scandaleux (…) est une abomination dégoûtante. Honte à ceux qui ont voté en sa faveur ".

Les chiffres économiques du jour

Selon le rapport mensuel sur l’emploi, au mois de mai, l’économie américaine a créé 139 000 emplois dans le secteur privé non agricole, soit plus que les 126 000 qui étaient attendus. Par ailleurs, les données concernant le mois d’avril ont été révisées à la baisse de 30 000 unités, pour un total de 147 000 emplois, contre 177 000 estimés auparavant.

De son côté, le taux de chômage est resté stable à 4,2 %, alors que le salaire horaire moyen a augmenté plus que prévu. Il a progressé de 0,4 % le mois dernier, contre des attentes à +0,3 % et un précédent à +0,2 %.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Broadcom

Broadcom recule de 2,72 %, à 252,85 dollars, à Wall Street même si la performance trimestrielle a été légèrement meilleure que prévu. Au deuxième trimestre de l'exercice 2025, clos début mai, le groupe présent dans les semi-conducteurs et les logiciels a enregistré un bénéfice net en progression de 134% à 4,97 milliards de dollars, soit 1,03 dollar par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 1,58 dollar, dépassant le consensus de seulement 1 cent.

Lululemon

Lululemon dégringole de 19,70 %, à 265,91 dollars, après avoir abaissé jeudi sa prévision de bénéfice. L'entreprise spécialisée dans l'habillement sportif est pénalisée par des coûts plus élevés pour atténuer les droits de douane et par une faible demande pour ses derniers produits. La firme canadienne table pour le deuxième trimestre sur un bpa ajusté allant de 2,85 à 2,90 dollars, là où le consensus visait 3,3 dollars. Lululemon a également abaissé sa guidance annuelle de bpa entre 14,58 et 14,78 dollars.

Mosaic

Mosaic a mis à jour ses prévisions sur les prix, sur la demande et sur sa production. Pour le deuxième trimestre, le spécialiste des nutriments agricoles estime que le prix du phosphate devrait augmenter d'une fourchette de 635 à 655 dollars la tonne, à une autre comprise entre 650 et 670 dollars. En revanche, les volumes de vente de ce composé chimique devraient s'établir entre 1,5 et 1,6 million de tonnes, contre 1,7 à 1,9 million de tonnes auparavant.

Netflix et Canal +

Netflix et Canal+ renforcent leur partenariat historique initié en 2019 pour la France et la Pologne en étendant l'accord de distribution stratégique pour l'Afrique subsaharienne francophone. Grâce à cet accord, le groupe coté à Londres deviendra le premier opérateur à distribuer Netflix au sein de ses offres dans 24 pays d'Afrique subsaharienne, marquant ainsi une nouvelle étape dans l'accès au contenu premium pour les abonnés africains.