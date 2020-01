Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street termine indécise après la Fed Reuters • 29/01/2020 à 23:10









WALL STREET TERMINE EN ORDRE DISPERSÉ (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi, après les propos tenus par le président de la Fed Jerome Powell dans la foulée de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale. L'indice Dow Jones a gagné 11,6 points (+0,04%) à 28 734,45. Le S&P-500, plus large, a perdu 2,84 points, soit -0,09%, à 3 273,4. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 5,48 points (0,06%) à 9 275,16 points. Orientés à la hausse au cours de l'essentiel de la séance, les principaux indices de Wall Street ont considérablement réduit leurs gains quand Jerome Powell a qualifié de problème "très sérieux" l'épidémie de coronavirus apparue en Chine et qui se propage. La Fed avait plus tôt laissé sa politique monétaire inchangée, comme prévu, l'objectif de taux des fonds fédéraux ("fed funds"), principal instrument de la politique monétaire aux Etats-Unis, restant fixé entre 1,5% et 1,75%. Aux valeurs, Boeing a terminé en hausse de 1,72% après avoir annoncé une perte d'exploitation moins importante que ce que redoutaient les investisseurs. Apple a également contribué à soutenir les indices en signant une hausse de 2,09% au lendemain de la publication de ses trimestriels. Les craintes entourant les développements de l'épidémie de coronavirus ont pesé sur les rendements de la dette américaine, le dix ans perdant en séance cinq points de base à 1,59%. (version française Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.