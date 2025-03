Wall Street termine finalement en territoire négatif

(AOF) - Les marchés américains ont clôturé dans le rouge lors d'une séance volatile dans un contexte d'incertitudes politiques et géopolitiques. La veille, la Fed avait sans surprise laissé ses taux inchangés dans une fourchette de 4,25% à 4,50% et aussi dévoilé ses nouvelles prévisions pour l'économie domestique. La croissance du PIB est attendue désormais à 1,7% contre 2,1% auparavant. L'inflation est anticipée à 2,7% contre 2,5%. Accenture a reculé, pénalisé par les coupes budgétaires américaines. Le Dow Jones s'est effrité de 0,03% à 41953 points et le Nasdaq a reculé 0,33% à 17691 points.

Accenture (-6,10% à 304,68 dollars) est confiné à la dernière place de l'indice S&P500 car les dépenses de conseil sont dans le viseur de l'administration Trump. "Comme vous le savez, la nouvelle administration a pour objectif clair de gérer le gouvernement fédéral de manière plus efficace", a déclaré la directrice générale Julie Sweet lors de la conférence téléphonique avec les analystes, selon AlphaSense. "Au cours de ce processus, de nombreuses nouvelles actions de passation de marchés ont ralenti, ce qui a un impact négatif sur nos ventes et notre chiffre d'affaires".

Les chiffres économiques du jour

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti à 12,5 en mars, contre un consensus de 8,8 après 18,1 en février.

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'est élevé à 223 000 la semaine dernière, contre 224 000 attendus, après 221 000 la semaine précédente.

L'indice des indicateurs avancés a reculé de 0,3% en février après une baisse de 0,2% en janvier. Il était attendu en repli de 0,2%.

Aux Etats-Unis, les ventes de logements existants se sont élevées à 4,26 millions d'unités en février en rythme annuel, contre un consensus de 3,95 millions et après 4,09 millions en janvier.

Les stocks américains de gaz ont augmenté de 9 milliards de pieds cubes de gaz au cours de la semaine écoulée, alors qu'une hausse de 3 milliards de pieds cubes était attendue, après un recul de 62 milliards la semaine précédente. Les stocks étaient inférieurs de 624 milliards de pieds cubes à ceux de l'année dernière à la même époque et de 190 milliards de pieds cubes à la moyenne quinquennale de 1 897 milliards de pieds cubes. À 1 707 milliards de pieds cubes, le stock de gaz se situe dans la fourchette historique des cinq dernières années.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Baker Hughes

Entreprise parapétrolière américaine, Baker Hughes a signé un contrat pluriannuel avec Petrobras (géant pétrolier brésilien) pour lui fournir des technologies de complétion avancées pour plusieurs champs en eaux profondes. Une gamme de technologies de Baker Hughes a été spécialement conçue pour répondre aux besoins des développements offshore de Petrobras. Aucun détail financier sur cet accord n'a été divulgué.

Nvidia

Nvidia pourrait dépenser "plusieurs centaines de milliards" de dollars en puces et autres produits électroniques fabriqués aux États-Unis au cours des quatre prochaines années, a déclaré le PDG Jensen Huang dans une interview accordée au Financial Times. Cette annonce intervient en pleine guerre commerciale, dont un des buts est de doper la production "Made in USA".