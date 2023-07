Wall Street: termine en repli après les chiffres de l'emploi information fournie par Cercle Finance • 07/07/2023 à 08:21

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York s'inscrit en net repli jeudi soir suite à la douche froide des statistiques de l'emploi nettement meilleures que prévu publiées en début de matinée. Le Dow Jones lâche près de 1,07% et le Nasdaq cède 0,82%.



Les places américaines accusent le coup après la parution de chiffres de l'emploi ayant donné à la Fed des arguments supplémentaires pour continuer à relever ses taux.



Selon les résultats de l'enquête ADP, le secteur privé a créé 497.000 emplois en juin, alors que les économistes n'en attendaient que la moitié, attestant de la vigueur du marché du travail.



Ces chiffres ne devraient pas manquer d'alimenter les débats au sein de la Réserve fédérale sur la nécessité de relever encore ses taux d'intérêt, une probabilité que les investisseurs ont revu à la hausse à court terme.



D'après le baromètre FedWatch du CME, les traders estiment désormais à 95% la possibilité d'un nouveau relèvement de taux de 25 points de base à la fin du mois, à comparer avec seulement 52% il y a à peine un mois.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des Treasuries américains à dix ans refranchit allègrement le seuil des 4% dans le sillage de ces chiffres, une première depuis le mois de mars.



Autre chiffre inquiétant, mais cette fois pour la croissance, le déficit commercial des Etats-Unis s'est contracté en mai, un repli que le Département du Commerce explique à la fois par une baisse des importations et des exportations, un mauvais signe pour l'activité.



Du côté des valeurs, l'action Meta Platforms enregistre un repli (-0,8%), malgré le lancement réussi de Threads, son nouveau réseau social.



Meta a annoncé avoir lancé son service de courts messages textuels Threads, censé concurrencer Twitter, et qui aurait déjà cumulé 10 millions d'abonnement en l'espace de sept heures.



D'après les analystes, cette nouvelle application est destinée à s'attaquer aux parts de marché de Twitter, au moment où le site de micro-blogging traverse un sérieux passage à vide.



Le cours de Bourse du groupe technologique a désormais repris 145% depuis le début de l'année.

Pfizer a investi 25 millions de dollars au sein de Caribou Biosciences, une société californienne spécialisée dans l'ingénierie cellulaire, a annoncé jeudi cette dernière.



Accenture Federal Services a annoncé avoir remporté un contrat de 98 millions de dollars auprès de la Defense Health Agency portant sur l'exploitation et l'amélioration du Joint Medical Common Operating Picture (MedCOP), une plate-forme qui fournit un tableau complet de la situation en matière de commandement et de contrôle médical, à destination du ministère de la Défense et des commandements des forces armées.