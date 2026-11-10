Wall Street termine en recul, craint un virage encore plus restrictif de la Fed

Des drapeaux américains à la Bourse de New York le 10 novembre 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a terminé dans le rouge mardi, pénalisée par la mauvaise surprise des chiffres de l'inflation américaine et les commentaires d'un responsable monétaire, qui font craindre de nouvelles hausses de taux de la Réserve fédérale (Fed).

Le Dow Jones a reculé de 0,30 %, l'indice Nasdaq a cédé 0,74 % et l'indice élargi S&P 500 a perdu 0,38 %.

Selon des données officielles publiées en début de journée, la hausse des prix à la consommation (CPI) a modestement ralenti le mois dernier aux États-Unis, à 0,4 % sur un mois. Les investisseurs s'attendaient à une décélération plus marquée.

Pour Joseph Zidle, analyste chez Cresset Capital, interrogé par l'AFP, ces chiffres montrent que les pressions inflationnistes restent vives "et que la Fed va devoir se montrer offensive".

L'institution monétaire doit en effet veiller à ce que les États-Unis s'approchent du plein emploi tout en connaissant une inflation maintenue, de l'ordre de 2 %.

Les investisseurs considèrent pour le moment que le mandat sur les prix prime et attendent en conséquence une hausse de taux lors de la prochaine réunion de la Fed, en décembre.

Mais un tour de vis classique - d'un quart de point de pourcentage - pourrait ne pas être suffisant, de l'avis des observateurs. Ils attendent donc un autre resserrement en janvier, selon l'outil de veille CME FedWatch.

Avant de prendre connaissance des chiffres de l'inflation, un des gouverneurs de la Fed, Christopher Waller, a prévenu qu'il envisageait lui de voter en décembre pour une hausse plus forte d'un coup, d'un demi-point, en cas de mauvaise surprise sur les prix.

"Cette double actualité +restrictive+ a conduit les actions à effacer une partie des gains" de la veille, souligne Jose Torres, analyste pour la plateforme Interactive Brokers.

La place américaine préfère un environnement monétaire souple, plus propice aux investissements et à la croissance des entreprises.

Sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'État américain grimpait à 4,99 % contre 4,88 % la veille en clôture. Le deux ans - plus sensible à la conjoncture monétaire - s'envolait à 4,73 % contre 4,56 %.

La séance a aussi été marquée par un nouveau passage à vide pour Nvidia, dont le titre a chuté de 5,47 %. Le patron du mastodonte des puces, Jensen Huang, est empêtré dans un scandale après avoir reconnu une liaison avec une cadre chinoise que le renseignement américain soupçonne de travailler pour Pékin, qui dément.

Nvidia a brièvement perdu sa place de deuxième capitalisation mondiale au profit de Microsoft en milieu de journée.

Les investisseurs ont également décortiqué le "prospectus" d'Anthropic, document résumant les grandes lignes de son opération d'introduction en Bourse, prévue courant novembre.

La start-up derrière l'assistant IA Claude prévoit de lever jusqu'à 64 milliards de dollars sur une valorisation totale d'environ 1.400 milliards de dollars.

Elle ferait ses premiers pas à la cote dans un marché mis à cran par les faramineuses dépenses pour développer les modèles d'intelligences artificielles et la perspective d'une régulation accrue sur les centres de données du fait de la victoire démocrate aux élections de mi-mandat aux États-Unis.

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