Wall Street termine en ordre dispersé, record du Dow Jones
information fournie par AFP 12/11/2025 à 22:12

Le logo de la Bourse de New York le 30 octobre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )

Le logo de la Bourse de New York le 30 octobre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé mercredi, les investisseurs se désengageant des valeurs de la tech au profit de titres plus traditionnels, sur fond de déblocage budgétaire imminent aux Etats-Unis.

Le Dow Jones a pris 0,68%, atteignant un nouveau record en clôture à 48.254,82 points. L'indice élargi S&P 500 a terminé près de l'équilibre (+0,06%). Le Nasdaq a perdu 0,26%.

