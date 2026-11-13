Wall Street termine en ordre dispersé, incertitude liée à Nvidia

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé vendredi, les incertitudes liées à Nvidia faisant pression sur les titres de la tech, alors que les prix à la production ressortent légèrement inférieurs aux prévisions en octobre, ce qui pourrait atténuer la pression sur la Fed pour qu'elle procède à une hausse des taux agressive.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,10%, ou 50,46 points, à 52.347,55 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu -30,73 points, soit -0,40% à 7.561,67 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de -229,82 points, soit -0,91% à 25.136,273 points.

Le titre de Nvidia NVDA.O a de nouveau terminé en baisse (-2%), enregistrant une sixième semaine consécutive de chute, après la démission de Jensen Huang jeudi.

Les incertitudes autour du géant des semi-conducteurs soulèvent de l'inquiétude autour de l'intelligence artificielle.

"Le secteur technologique, celui de l'IA, ainsi que Nvidia vont traverser une période de volatilité, et on va voir les optimistes et les pessimistes s'affronter pour déterminer quelle direction prendra cette tendance d'ici la fin de l'année (...) Il y a eu une perte de confiance", a déclaré Anthony Saglimbene, stratège en chef des marchés chez Ameriprise Financial, à Troy, dans le Michigan.

Alors que les données décevantes sur l'inflation aux États-Unis publiées mardi ont poussé les marchés à anticiper une hausse plus importante des taux par la Fed en décembre, la publication des prix à la production avant l'ouverture apaise quelque peu les craintes.

Les prix à la production (PPI) aux États-Unis pour la demande finale ont augmenté de 0,3% le mois dernier, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,4%. Il s'agit également d'une large décélération après la hausse de 1,4% (révisé de 1,3%) de septembre.

Sur un an, les prix à la production pour la demande finale ont augmenté de 6,5% en octobre, après une hausse de 6,3% le mois précédent et un consensus qui tablait sur une hausse de 6,6%.

VALEURS

Les plus gros mouvements de valeurs US.

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(Bureau de Reuters)