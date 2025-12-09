Wall Street termine en ordre dispersé avant la Fed

par Sinéad Carew et Johann M Cherian

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi, alors que les investisseurs attendent de voir quelle sera la décision de la Réserve fédérale américaine (Fed) sur les taux d'intérêt à l'issue de sa réunion de deux jours.

L'indice Dow Jones a cédé 0,38%, ou 179,03 points, à 47.560,29 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 6,00 points, soit 0,09% à 6.840,51 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 30,58 points, soit 0,13% à 23.576,486 points.

Les marchés financiers s'attendent à ce que Fed réduise encore les coûts d'emprunts d'un quart de point de pourcentage bien que l'inflation continue de dépasser l'objectif de 2% fixé par l'institution.

Plusieurs décideurs ont averti que les pressions sur les prix pourraient s'accélérer à nouveau dans les mois à venir, alors que d'autres se sont davantage inquiétés de la vigueur du marché du travail.

La publication de l'enquête Jolts sur le marché du travail n'a pas permis de dissiper les craintes, le nombre d'offres d'emploi aux Etats-Unis ayant légèrement augmenté en octobre mais les embauches étant restées moroses.

"Il semble que le marché s'attende actuellement à ce que la Fed adopte une position légèrement moins accommodante en raison des offres d'emploi", a déclaré Jeff Schulze, responsable de la stratégie économique et de marché chez ClearBridge.

L'indice des banques a effacé ses gains après que la directrice générale des services bancaires aux consommateurs et aux collectivités de JP Morgan, Marianne Lake, a déclaré que la banque s'attendait à ce que ses dépenses atteignent environ 105 milliards de dollars en 2026, principalement en raison des coûts liés à la croissance et au volume.

Les valeurs du secteur de la technologie ont évolué en cents de scie alors que les investisseurs analysent les dernières nouvelles concernant les exportations de Nvidia (-0,25%) vers la Chine.

Campbell's a reculé après avoir décidé d'augmenter certains prix afin de faire face à la hausse des coûts.

AutoZone a également baissé après avoir publié des résultats trimestriels inférieurs aux attentes.

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché........... 25 plus forts volumes.................. Plus fortes hausses en %............... Plus fortes baisses en %............... Guide des indices boursiers américains.... Statistiques du marché...................... Emprunt de référence à 10 ans .............. Guide des indices sectoriels américains... Guide des marchés actions américains...... Indices Dow Jones.......................... Indices S&P................. Valeurs ex-dividende........................... Prévisions pour le Dow Jones et le S&P ..

(Avec Pranav Kashyap; version française Camille Raynaud)